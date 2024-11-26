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Новый порядок планирования тушения природных пожаров вступает в силу - РИА Новости, 26.11.2024
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03:17 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/pozhary-1985691676.html
Новый порядок планирования тушения природных пожаров вступает в силу
Новый порядок планирования тушения природных пожаров вступает в силу - РИА Новости, 26.11.2024
Новый порядок планирования тушения природных пожаров вступает в силу
Новый порядок разработки и утверждения планов тушения ландшафтных (природных) пожаров, за исключением лесных и других пожаров на землях лесного фонда, обороны и РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T03:17
2024-11-26T03:17
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый порядок разработки и утверждения планов тушения ландшафтных (природных) пожаров, за исключением лесных и других пожаров на землях лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий, вступает в силу в России с 26 ноября, говорится в соответствующем приказе МЧС РФ. "Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения планов тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий", - говорится в документе. Подчеркивается, что план должен обязательно включать порядок привлечения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при установлении муниципального и регионального уровней реагирования на ландшафтные (природные) пожары. Состав соответствующих сил и средств приводится в приложении к приказу ведомства. Проект плана согласовывается с исполнительными органами субъектов России, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. После этого документ проходит согласование с территориальным органом МЧС РФ в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его получения. "План утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа субъекта РФ) на один календарный год не позднее 20 марта года, соответствующего его реализации", - подчеркивается в приказе министерства.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар
Новый порядок планирования тушения природных пожаров вступает в силу

МЧС РФ: вступил в силу новый порядок разработки плана тушения природного пожара

© МЧС Воронежской области/TelegramЛиквидация пожара в селе Ямное Воронежской области
Ликвидация пожара в селе Ямное Воронежской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© МЧС Воронежской области/Telegram
Ликвидация пожара в селе Ямное Воронежской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый порядок разработки и утверждения планов тушения ландшафтных (природных) пожаров, за исключением лесных и других пожаров на землях лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий, вступает в силу в России с 26 ноября, говорится в соответствующем приказе МЧС РФ.
"Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения планов тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий", - говорится в документе.
Подчеркивается, что план должен обязательно включать порядок привлечения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при установлении муниципального и регионального уровней реагирования на ландшафтные (природные) пожары. Состав соответствующих сил и средств приводится в приложении к приказу ведомства.
Проект плана согласовывается с исполнительными органами субъектов России, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. После этого документ проходит согласование с территориальным органом МЧС РФ в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его получения.
"План утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа субъекта РФ) на один календарный год не позднее 20 марта года, соответствующего его реализации", - подчеркивается в приказе министерства.
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