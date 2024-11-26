https://ria.ru/20241126/pozhary-1985691676.html

Новый порядок планирования тушения природных пожаров вступает в силу

Новый порядок планирования тушения природных пожаров вступает в силу - РИА Новости, 26.11.2024

Новый порядок планирования тушения природных пожаров вступает в силу

Новый порядок разработки и утверждения планов тушения ландшафтных (природных) пожаров, за исключением лесных и других пожаров на землях лесного фонда, обороны и РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T03:17

2024-11-26T03:17

2024-11-26T03:17

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новый порядок разработки и утверждения планов тушения ландшафтных (природных) пожаров, за исключением лесных и других пожаров на землях лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий, вступает в силу в России с 26 ноября, говорится в соответствующем приказе МЧС РФ. "Утвердить прилагаемый порядок разработки и утверждения планов тушения ландшафтных (природных) пожаров (за исключением лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий", - говорится в документе. Подчеркивается, что план должен обязательно включать порядок привлечения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при установлении муниципального и регионального уровней реагирования на ландшафтные (природные) пожары. Состав соответствующих сил и средств приводится в приложении к приказу ведомства. Проект плана согласовывается с исполнительными органами субъектов России, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. После этого документ проходит согласование с территориальным органом МЧС РФ в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его получения. "План утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа субъекта РФ) на один календарный год не позднее 20 марта года, соответствующего его реализации", - подчеркивается в приказе министерства.

https://ria.ru/20240717/pozhary-1959202565.html

россия

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар