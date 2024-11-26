https://ria.ru/20241126/pokushenie-1985806771.html
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа - РИА Новости, 26.11.2024
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:34
2024-11-26T15:34
2024-11-26T15:40
в мире
специальная военная операция на украине
херсонская область
виталий гур
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной администрации, атаковав их автомобили боевыми дронами, пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации города."Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации. Также боевики ВСУ нанесли удар по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Новака Максима", - говорится в сообщении.По информации администрации, чудом никто из них не пострадал, при этом автомобили серьезно повреждены.
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в мире, херсонская область , виталий гур, вооруженные силы украины
В мире, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Виталий Гур, Вооруженные силы Украины
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа и его зама