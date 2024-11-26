https://ria.ru/20241126/pokushenie-1985806771.html

ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа

ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа - РИА Новости, 26.11.2024

ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа

ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T15:34

2024-11-26T15:34

2024-11-26T15:40

в мире

специальная военная операция на украине

херсонская область

виталий гур

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной администрации, атаковав их автомобили боевыми дронами, пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации города."Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации. Также боевики ВСУ нанесли удар по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Новака Максима", - говорится в сообщении.По информации администрации, чудом никто из них не пострадал, при этом автомобили серьезно повреждены.

https://ria.ru/20241126/rada-1985734098.html

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в мире, херсонская область , виталий гур, вооруженные силы украины