Рейтинг@Mail.ru
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 26.11.2024 (обновлено: 15:40 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/pokushenie-1985806771.html
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа - РИА Новости, 26.11.2024
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T15:34
2024-11-26T15:40
в мире
специальная военная операция на украине
херсонская область
виталий гур
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной администрации, атаковав их автомобили боевыми дронами, пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации города."Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации. Также боевики ВСУ нанесли удар по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Новака Максима", - говорится в сообщении.По информации администрации, чудом никто из них не пострадал, при этом автомобили серьезно повреждены.
https://ria.ru/20241126/rada-1985734098.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , виталий гур, вооруженные силы украины
В мире, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Виталий Гур, Вооруженные силы Украины
ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа

ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа и его зама

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского городского округа Херсонской области Виталия Гуру, его заместителя и нескольких сотрудников местной администрации, атаковав их автомобили боевыми дронами, пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации города.
"Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации. Также боевики ВСУ нанесли удар по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Новака Максима", - говорится в сообщении.
По информации администрации, чудом никто из них не пострадал, при этом автомобили серьезно повреждены.
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
На Украине ожидают резкого увеличения поставок западного оружия
Вчера, 11:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВиталий ГурВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала