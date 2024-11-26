Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет погиб человек - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 26.11.2024 (обновлено: 21:58 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/pogibshiy-1985887348.html
В ДНР при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет погиб человек
В ДНР при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет погиб человек - РИА Новости, 26.11.2024
В ДНР при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет погиб человек
Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате наезда автомобиля на взрывоопасный предмет (ВОП) недалеко от трассы Донецк - Мариуполь,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:56
2024-11-26T21:58
специальная военная операция на украине
донецк
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате наезда автомобиля на взрывоопасный предмет (ВОП) недалеко от трассы Донецк - Мариуполь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Вследствие наезда автомобиля на взрывоопасный предмет недалеко от трассы Донецк - Мариуполь погиб мужчина 2000 года рождения, тяжелые ранения получил мужчина 1990 года рождения", - написал глава республики в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Пушилин также сообщил, что ВСУ с начала суток четыре раза атаковали территорию ДНР, выпустив более 10 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия, а также ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, включая кассетного типа, уточнил он.
https://ria.ru/20241126/postavki-1985816979.html
донецк
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет погиб человек

Пушилин: при наезде автомобиля на ВОП в ДНР погиб человек, еще один пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате наезда автомобиля на взрывоопасный предмет (ВОП) недалеко от трассы Донецк - Мариуполь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Вследствие наезда автомобиля на взрывоопасный предмет недалеко от трассы Донецк - Мариуполь погиб мужчина 2000 года рождения, тяжелые ранения получил мужчина 1990 года рождения", - написал глава республики в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.
Пушилин также сообщил, что ВСУ с начала суток четыре раза атаковали территорию ДНР, выпустив более 10 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия, а также ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, включая кассетного типа, уточнил он.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
"Загнаны в угол". В США признали провал плана по Украине
Вчера, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМариупольДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала