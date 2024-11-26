https://ria.ru/20241126/pogibshiy-1985887348.html

В ДНР при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет погиб человек

В ДНР при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет погиб человек - РИА Новости, 26.11.2024

В ДНР при наезде автомобиля на взрывоопасный предмет погиб человек

Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате наезда автомобиля на взрывоопасный предмет (ВОП) недалеко от трассы Донецк - Мариуполь,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T21:56

2024-11-26T21:56

2024-11-26T21:58

специальная военная операция на украине

донецк

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате наезда автомобиля на взрывоопасный предмет (ВОП) недалеко от трассы Донецк - Мариуполь, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Вследствие наезда автомобиля на взрывоопасный предмет недалеко от трассы Донецк - Мариуполь погиб мужчина 2000 года рождения, тяжелые ранения получил мужчина 1990 года рождения", - написал глава республики в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Пушилин также сообщил, что ВСУ с начала суток четыре раза атаковали территорию ДНР, выпустив более 10 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия, а также ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, включая кассетного типа, уточнил он.

https://ria.ru/20241126/postavki-1985816979.html

донецк

мариуполь

донецкая народная республика

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донецк, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия