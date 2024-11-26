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Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае работал на ее отца - РИА Новости, 26.11.2024
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13:45 26.11.2024 (обновлено: 14:39 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/podozrevaemyj-1985783098.html
Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае работал на ее отца
Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае работал на ее отца - РИА Новости, 26.11.2024
Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае работал на ее отца
Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае, чье тело покусали свиньи, работал на её отца, мужчина пришел уничтожать скот, чтобы отомстить ему,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:45
2024-11-26T14:39
происшествия
ужурский район
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае, чье тело покусали свиньи, работал на её отца, мужчина пришел уничтожать скот, чтобы отомстить ему, сообщает краевая прокуратура. Ранее региональный СК сообщал, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома, расположенного в деревне Ушанка Ужурского района, обнаружено тело 17-летней девушки с множественными следами укусов животных, предположительно, свиней, в области головы и различных частей тела. В прокуратуре Красноярского края отмечали, что девушка училась в 11-м классе. Её нашел друг ближе к полуночи. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы. В понедельник региональный СК сообщал РИА Новости, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии. Позже было установлено, что к гибели девушки, возможно, причастен сосед. "Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью 17-летней девушки в Ужурском районе… Предварительно установлено, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей девушки в АО "Андроновское" и был недоволен решениями руководства", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в день происшествия фигурант в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить начальнику. Он пришел на территорию его домовладения, чтобы забить его скот, там он застал девушку за кормлением животных. Мужчина взял палку и ударил ее по голове. Когда девушка упала без сознания, подозреваемый скрылся с места происшествия.
https://ria.ru/20241125/khabarovsk-1985500581.html
ужурский район
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происшествия, ужурский район, красноярский край
Происшествия, Ужурский район, Красноярский край
Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае работал на ее отца

Подозреваемый в убийстве школьницы в Красноярском крае работал на отца девушки

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияПодозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае, чье тело покусали свиньи. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае, чье тело покусали свиньи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае, чье тело покусали свиньи. Кадр видео
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае, чье тело покусали свиньи, работал на её отца, мужчина пришел уничтожать скот, чтобы отомстить ему, сообщает краевая прокуратура.
Ранее региональный СК сообщал, что вечером 23 ноября в деревянной постройке на территории частного дома, расположенного в деревне Ушанка Ужурского района, обнаружено тело 17-летней девушки с множественными следами укусов животных, предположительно, свиней, в области головы и различных частей тела. В прокуратуре Красноярского края отмечали, что девушка училась в 11-м классе. Её нашел друг ближе к полуночи. Прибывшие на место медики констатировали смерть школьницы. В понедельник региональный СК сообщал РИА Новости, что девушка умерла от кровопотери в результате повреждения бедренной артерии. Позже было установлено, что к гибели девушки, возможно, причастен сосед.
"Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью 17-летней девушки в Ужурском районе… Предварительно установлено, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей девушки в АО "Андроновское" и был недоволен решениями руководства", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в день происшествия фигурант в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить начальнику. Он пришел на территорию его домовладения, чтобы забить его скот, там он застал девушку за кормлением животных. Мужчина взял палку и ударил ее по голове. Когда девушка упала без сознания, подозреваемый скрылся с места происшествия.
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ПроисшествияУжурский районКрасноярский край
 
 
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