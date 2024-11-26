https://ria.ru/20241126/podderzhka-1985794013.html

Премьер Греции призвал НАТО продолжать поддержку Украины

Премьер Греции призвал НАТО продолжать поддержку Украины - РИА Новости, 26.11.2024

Премьер Греции призвал НАТО продолжать поддержку Украины

НАТО должна продолжать поддержку Украины и выполнить все меры, согласованные на саммите, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с совместным РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:29

2024-11-26T14:29

2024-11-26T14:29

в мире

украина

греция

россия

кириакос мицотакис

марк рютте

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762816761_0:135:2877:1753_1920x0_80_0_0_07f36ba117c0f1a0184b941e6c1b3d1f.jpg

АФИНЫ, 26 ноя - РИА Новости. НАТО должна продолжать поддержку Украины и выполнить все меры, согласованные на саммите, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с совместным заявлением после переговоров с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Рютте впервые находится в Афинах после вступления в должность генсека. "Мы посмотрели на то, что происходит на фронтах войны на Украине, и пришли к единому мнению, что поддержка Украины должна продолжаться, особенно в условиях начавшейся зимы, а это означает сохранение последовательности в выполнении пакета мер, принятых на саммите", - сказал Мицотакис. Он выразил надежду, что на этот раз переговоры о прекращении огня в Южном Ливане будут успешными, чтобы как можно скорее закрыть хотя бы этот фронт. Мицотакис заявил о необходимости укрепления связей между партнерами. "Мы совместно признали, что в условиях современных вызовов, которые возникают в наше время, в нашем мире, мы должны строить мосты сотрудничества с нашими партнерами", - сказал премьер-министр. В свою очередь, Марк Рютте назвал Грецию сильным союзником и отметил, что в стране развивается оборонная промышленность. Он также похвалил Грецию за то, что она инвестирует в оборону 3% своего ВВП и проводит новую модернизацию своих вооруженных сил. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241126/nato-1985735542.html

https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html

украина

греция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, греция, россия, кириакос мицотакис, марк рютте, сергей лавров, нато