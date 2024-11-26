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Премьер Греции призвал НАТО продолжать поддержку Украины
Премьер Греции призвал НАТО продолжать поддержку Украины - РИА Новости, 26.11.2024
Премьер Греции призвал НАТО продолжать поддержку Украины
НАТО должна продолжать поддержку Украины и выполнить все меры, согласованные на саммите, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с совместным РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:29
2024-11-26T14:29
2024-11-26T14:29
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АФИНЫ, 26 ноя - РИА Новости. НАТО должна продолжать поддержку Украины и выполнить все меры, согласованные на саммите, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая с совместным заявлением после переговоров с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Рютте впервые находится в Афинах после вступления в должность генсека. "Мы посмотрели на то, что происходит на фронтах войны на Украине, и пришли к единому мнению, что поддержка Украины должна продолжаться, особенно в условиях начавшейся зимы, а это означает сохранение последовательности в выполнении пакета мер, принятых на саммите", - сказал Мицотакис. Он выразил надежду, что на этот раз переговоры о прекращении огня в Южном Ливане будут успешными, чтобы как можно скорее закрыть хотя бы этот фронт. Мицотакис заявил о необходимости укрепления связей между партнерами. "Мы совместно признали, что в условиях современных вызовов, которые возникают в наше время, в нашем мире, мы должны строить мосты сотрудничества с нашими партнерами", - сказал премьер-министр. В свою очередь, Марк Рютте назвал Грецию сильным союзником и отметил, что в стране развивается оборонная промышленность. Он также похвалил Грецию за то, что она инвестирует в оборону 3% своего ВВП и проводит новую модернизацию своих вооруженных сил. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241126/nato-1985735542.html
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в мире, украина, греция, россия, кириакос мицотакис, марк рютте, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Греция, Россия, Кириакос Мицотакис, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО
Премьер Греции призвал НАТО продолжать поддержку Украины
Премьер Греции Мицотакис: НАТО должна продолжать поддержку Украины