Песков ответил на вопрос об использовании "Севпотока" Германией
Пескова удивило решение ФРГ не использовать "Северный поток —2"
Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что можно только недоумевать, почему руководство Федеративной Республики Германия не руководствуется экономическими соображениями и не использует "Северный поток 2".
"Можно только недоумевать, почему, например, руководство той же Германии не руководствуется чисто экономическими интересами и интересами экономической целесообразности для своей промышленности, для своих производителей, в конце концов для своих граждан, и предпочитает обеспечивать энергоресурсы по более высокой цене и из других источников. Но это дело Федеративной Республики Германии", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о "Северном потоке 2".
"Северный поток 2" – экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток – 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год – в сентябре 2022 года – в результате взрывов были разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.