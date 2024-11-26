https://ria.ru/20241126/peregovory-1985869882.html

Австрийский канцлер предложил нейтральное место для переговоров по Украине

Австрийский канцлер предложил нейтральное место для переговоров по Украине - РИА Новости, 26.11.2024

Австрийский канцлер предложил нейтральное место для переговоров по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом предложил свою страну в качестве нейтрального места для переговоров по... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:47

2024-11-26T19:47

2024-11-26T19:47

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ВЕНА, 26 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом предложил свою страну в качестве нейтрального места для переговоров по украинскому конфликту. Как сообщалось ранее, Нехаммер заявил о телефонном разговоре с новоизбранным президентом США, состоявшемся в понедельник. В ходе беседы он обсудил с Трампом энергетику и роль республики в международном диалоге. "Я предложил Австрию в качестве хорошего места для переговоров как нейтральную страну", - заявил канцлер в интервью австрийскому телеканалу Puls24. По словам канцлера, таким образом, можно было использовать нейтралитет. Он добавил, что Трамп был очень хорошо информирован о позиции Австрии. Как рассказал канцлер, его разговор с Трампом быстро сконцентрировался на украинском конфликте. "Трамп попросил меня дать свою оценку, потому что я был одним из немногих, кто встречался с (Владимиром) Путиным и (Владимиром) Зеленским. Он также изложил мне свою точку зрения. И так мы очень быстро перешли к разговору о том, как важен мир и как важно, чтобы война прекратилась", - уточнил Нехаммер. Отвечая на вопрос, хочет ли Трамп сократить военную поддержку Украины, канцлер ответил, что у него "сложилось впечатление", что будущий хозяин Белого дома "очень эмоционально в положительном смысле думает о прекращении войны". "Он очень мотивирован на то, чтобы оружие замолкло. Я считаю, что он в состоянии снова развить новую динамику", - уточнил Нехаммер. При этом канцлер не смог ответить, означает ли это, что Трамп ожидает от Украины уступки территорий, так как, по его словам, телефонный разговор, который длился почти 30 минут, не включал в себя такие подробности. Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984813164.html

https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976291929.html

https://ria.ru/20241115/kreml-1984069506.html

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в мире, украина, россия, австрия, дональд трамп, карл нехаммер, владимир путин, нато, вооруженные силы украины