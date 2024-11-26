https://ria.ru/20241126/pensiya-1985683127.html
Названы категории граждан, которым повысят пенсии в декабре
Названы категории граждан, которым повысят пенсии в декабре - РИА Новости, 26.11.2024
Названы категории граждан, которым повысят пенсии в декабре
Основные индексации пенсионных выплат в 2024 году уже завершены, но в декабре пройдут точечные повышения. Кого они коснутся, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T02:10
2024-11-26T02:10
2024-11-26T02:10
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсия
пенсионеры
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Основные индексации пенсионных выплат в 2024 году уже завершены, но в декабре пройдут точечные повышения. Кого они коснутся, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Фиксированная часть пенсии вырастет у граждан, отметивших в ноябре 80-летний юбилей. Увеличение составит 100 процентов — с 8 134,88 до 16 269, 76 рублей. Вдвое вырастет выплата и при установлении первой группы инвалидности. Но если инвалид первой группы достигнет 80-летия, прибавку он получит лишь единожды.Начисление выплаты Социальный фонд произведет автоматически, подавать куда-либо заявления и дополнительные документы не придется.Если выплатные дни пенсии совпадают с праздничными, то в декабре пенсионеру придет двойная выплата: за декабрь 2024 года и январь 2025 года. Январская выплата будет уже с учетом индексации следующего года, подытожил профессор Виноградов.
https://ria.ru/20241121/pensiya-1984926139.html
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсия, Пенсионеры
Названы категории граждан, которым повысят пенсии в декабре
Юрист Виноградов напомнил об увеличении пенсий инвалидам и 80-летним гражданам