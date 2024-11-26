https://ria.ru/20241126/pensiya-1985683127.html

Названы категории граждан, которым повысят пенсии в декабре

Названы категории граждан, которым повысят пенсии в декабре - РИА Новости, 26.11.2024

Названы категории граждан, которым повысят пенсии в декабре

Основные индексации пенсионных выплат в 2024 году уже завершены, но в декабре пройдут точечные повышения. Кого они коснутся, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T02:10

2024-11-26T02:10

2024-11-26T02:10

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

пенсия

пенсионеры

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Основные индексации пенсионных выплат в 2024 году уже завершены, но в декабре пройдут точечные повышения. Кого они коснутся, рассказал в интервью агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Фиксированная часть пенсии вырастет у граждан, отметивших в ноябре 80-летний юбилей. Увеличение составит 100 процентов — с 8 134,88 до 16 269, 76 рублей. Вдвое вырастет выплата и при установлении первой группы инвалидности. Но если инвалид первой группы достигнет 80-летия, прибавку он получит лишь единожды.Начисление выплаты Социальный фонд произведет автоматически, подавать куда-либо заявления и дополнительные документы не придется.Если выплатные дни пенсии совпадают с праздничными, то в декабре пенсионеру придет двойная выплата: за декабрь 2024 года и январь 2025 года. Январская выплата будет уже с учетом индексации следующего года, подытожил профессор Виноградов.

https://ria.ru/20241121/pensiya-1984926139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры