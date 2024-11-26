https://ria.ru/20241126/pedagogi-1985853598.html

Самарский губернатор наградил победителей конкурса среди педагогов

Самарский губернатор наградил победителей конкурса среди педагогов - РИА Новости, 26.11.2024

Самарский губернатор наградил победителей конкурса среди педагогов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил победителей первого регионального конкурса "Призвание – учить!" среди педагогов, сообщили в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T18:18

2024-11-26T18:18

2024-11-26T18:18

самарская область

вячеслав федорищев

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САМАРА, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил победителей первого регионального конкурса "Призвание – учить!" среди педагогов, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Во вторник в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса "Призвание – учить!". В этом году конкурс "Призвание – учить!" проводился в Самарском регионе впервые. Губернатор (Самарской области Вячеслав Федорищев - ред.) вручил награды победителям в номинациях "Учитель", "Учитель малокомплектной школы", "Заместитель директора школы", "Педагог-преподаватель ОБЗР (ОБЖ)", "Классный руководитель", - говорится в сообщении областного правительства. Конкурс, который проводится в том числе по инициативе благотворительного фонда "Эмпатия", направлен на поддержку всех категорий педагогов. В целом конкурсная комиссия определила 45 победителей, каждый из которых получит единовременную выплату на 150 тысяч рублей от фонда "Эмпатия". Всего за время проведения конкурса в нем поучаствовали свыше 650 педагогов Самарской области. В заочном формате они соревновались в одной из 15 номинаций – представляли свое портфолио и запись видеофрагмента урока. "Соглашение (между правительством области и фондом "Эмпатия" - ред.) о том, что фонд "Эмпатия" свои знания, навыки, компетенции и возможности, в том числе финансовую поддержку, направит на наших учителей. Для меня это очень важно, потому что все, что мы делаем, будем делать в бюджетной сфере как исполнительная власть, направлено на единственную цель – обеспечение достойного уровня жизни. Но экономика сложная, и бюджетных возможностей не всегда хватает", - сказал Федорищев. Свои поздравления педагогам передал и основатель благотворительного фонда "Эмпатия" Михаил Шелков.

https://rsport.ria.ru/20241126/sudi-1985850421.html

https://ria.ru/20241125/proizvodstvo-1985626874.html

самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев