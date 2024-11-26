https://ria.ru/20241126/paket-1985875249.html
Италия работает над новым пакетом военной помощи Украине, сообщил МИД
Италия работает над новым пакетом военной помощи Украине, сообщил МИД - РИА Новости, 26.11.2024
Италия работает над новым пакетом военной помощи Украине, сообщил МИД
Италия работает над отправкой десятого пакета военной помощи Украине, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:50
2024-11-26T19:50
2024-11-26T20:07
в мире
италия
украина
специальная военная операция на украине
антонио таяни
нато
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РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Италия работает над отправкой десятого пакета военной помощи Украине, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни."Минобороны ведет работу над тем, чтобы понять, что можно отправить. В этом нет траты времени со стороны Италии. Я не знаю, когда будет подписан (новый пакет - ред.). Министерство работает над этим продолжительное время, - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "Большой семерки".Говоря ранее о двусторонней встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой, Таяни заверил, что Италия продолжит оказывать военную поддержку Украине, включая поставки вооружений, вплоть до завершения конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241126/zapad-1985793129.html
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в мире, италия, украина, антонио таяни, нато
В мире, Италия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Антонио Таяни, НАТО
Италия работает над новым пакетом военной помощи Украине, сообщил МИД
Таяни: МО Италии работает над десятым пакетом военной помощи Украине