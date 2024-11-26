https://ria.ru/20241126/otmena-1985785465.html
В Таганроге отменили воздушную тревогу
В Таганроге отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.11.2024
В Таганроге отменили воздушную тревогу
Отбой воздушной тревоги, введенной ранее из-за атаки БПЛА, объявлен в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:58
2024-11-26T13:58
2024-11-26T14:23
происшествия
таганрог
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноя - РИА Новости. Отбой воздушной тревоги, введенной ранее из-за атаки БПЛА, объявлен в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Внимание! Отбой воздушной тревоги!" - говорится в сообщении. Ранее Камбулова сообщила, что в Таганроге объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Она призвала жителей по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал, а также найти место без окон. За несколько минут до объявления воздушной тревоги в Таганроге глава города писала в своем Telegram-канале, что в городе идет внеплановая проверка включения электросирен, и "никаких чрезвычайных происшествий" не произошло.
https://ria.ru/20241126/trevoga-1985782159.html
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происшествия, таганрог, ростовская область
Происшествия, Таганрог, Ростовская область
В Таганроге отменили воздушную тревогу
Мэр Таганрога Камбулова заявила об отмене воздушной тревоги