https://ria.ru/20241126/oruzhie-1985888667.html

Российское вооружение является "зонтиком" для Белоруссии, заявили в Минске

Российское вооружение является "зонтиком" для Белоруссии, заявили в Минске - РИА Новости, 26.11.2024

Российское вооружение является "зонтиком" для Белоруссии, заявили в Минске

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что новое российское вооружение является своеобразным защитным зонтиком и для... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T22:18

2024-11-26T22:18

2024-11-26T22:18

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минск

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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что новое российское вооружение является своеобразным защитным зонтиком и для Белоруссии. "Это не просто гарантия, это тот зонтик, который нас тоже прикрывает, обеспечивает (защиту – ред.)", - сказал Муравейко в интервью госизданию "СБ.Беларусь сегодня", которое опубликовано в его youtube-канале. Данное заявление он сделал, комментируя демонстрацию Россией ракеты "Орешник" и наличие у РФ новых разработок в военной сфере. Он напомнил, что Минск является стратегическим союзником России. Муравейко добавил, что к подписанию на предстоящем в декабре заседании Высшего госсовета Союзного государства готовится белорусско-российский договор о гарантиях безопасности. "Четко прописаны положения, что гарантируется наша безопасность, как она будет обеспечена, как в этом вопросе будет участвовать Российская Федерация", - сказал он.

https://ria.ru/20241126/armiya-1985881974.html

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белоруссия, россия, минск, в мире