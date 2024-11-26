https://ria.ru/20241126/oruzhie-1985737771.html
Медведев усомнился в психическом состоянии предлагающих дать ЯО Киеву
Медведев усомнился в психическом состоянии предлагающих дать ЯО Киеву - РИА Новости, 26.11.2024
Медведев усомнился в психическом состоянии предлагающих дать ЯО Киеву
Психическое состояние тех, кто всерьез обсуждают передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы, заявил зампред Совета... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:42
2024-11-26T11:42
2024-11-26T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Психическое состояние тех, кто всерьез обсуждают передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия. Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность. Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой? Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага", - написал Медведев.
https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_206f7b67291c0ad1cef8db8b88af3c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, джо байден, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Дмитрий Медведев
Медведев усомнился в психическом состоянии предлагающих дать ЯО Киеву
Медведев: психическое состояние предлагающих дать Киеву ЯО вызывает вопросы