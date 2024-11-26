https://ria.ru/20241126/oruzhie-1985737771.html

Медведев усомнился в психическом состоянии предлагающих дать ЯО Киеву

Медведев усомнился в психическом состоянии предлагающих дать ЯО Киеву - РИА Новости, 26.11.2024

Медведев усомнился в психическом состоянии предлагающих дать ЯО Киеву

Психическое состояние тех, кто всерьез обсуждают передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы, заявил зампред Совета... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:42

2024-11-26T11:42

2024-11-26T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

джо байден

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Психическое состояние тех, кто всерьез обсуждают передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия. Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность. Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой? Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага", - написал Медведев.

https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, джо байден, дмитрий медведев