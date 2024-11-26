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Медведев усомнился в психическом состоянии предлагающих дать ЯО Киеву - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/oruzhie-1985737771.html
Медведев усомнился в психическом состоянии предлагающих дать ЯО Киеву
Медведев усомнился в психическом состоянии предлагающих дать ЯО Киеву - РИА Новости, 26.11.2024
Медведев усомнился в психическом состоянии предлагающих дать ЯО Киеву
Психическое состояние тех, кто всерьез обсуждают передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы, заявил зампред Совета... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:42
2024-11-26T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Психическое состояние тех, кто всерьез обсуждают передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. "Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия. Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность. Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой? Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага", - написал Медведев.
https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Дмитрий Медведев
Медведев усомнился в психическом состоянии предлагающих дать ЯО Киеву

Медведев: психическое состояние предлагающих дать Киеву ЯО вызывает вопросы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Психическое состояние тех, кто всерьез обсуждают передачу ядерного оружия Украине, включая президента США Джо Байдена, вызывает вопросы, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Американские политики и журналисты всерьёз обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия. Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность. Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой? Сама мысль настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага", - написал Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденДмитрий Медведев
 
 
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