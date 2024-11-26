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Форум Комитета семей воинов Отечества "Вместе к Победе!" прошел в Оренбурге

Форум Комитета семей воинов Отечества "Вместе к Победе!" прошел в Оренбурге - РИА Новости, 26.11.2024

Форум Комитета семей воинов Отечества "Вместе к Победе!" прошел в Оренбурге

Областной форум Комитета семей воинов Отечества "Вместе к Победе!" состоялся в Оренбурге, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:47

2024-11-26T12:47

2024-11-26T12:47

оренбургская область

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оренбург

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Областной форум Комитета семей воинов Отечества "Вместе к Победе!" состоялся в Оренбурге, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Участниками форума стали руководители местных отделений Комитета семей воинов Отечества (КСВО) и их кураторы из 42 муниципалитетов Оренбургской области, Оренбургская областная общественная организация "Совет женщин" – подвели итоги работы Комитета по поддержке участников СВО и членов их семей, которая проводится в тесном взаимодействии с органами власти и общественными организациями. "Поддержка бойцов специальной военной операции и помощь их семьям – сегодня самое важное направление для каждого из нас. Мы делаем все, чтобы наши защитники были спокойны за своих родных, а семьи понимали, что бойцы всегда на связи и со всем необходимым. Комитет семей воинов Отечества и Совет женщин проводят важную и масштабную работу. С первых дней жены, матери, сестры тоже выступили единым фронтом, создали надежный, крепкий тыл, объединившись, чтобы поддержать мужей, отцов, братьев", – приводятся в сообщении слова губернатора Оренбуржья Дениса Паслера. Правительство региона оказывает поддержку региональному отделению Комитета по различным направлениям. Для проведения встреч с семьями участников СВО в филиале Государственного фонда "Защитники Отечества" выделено отдельное помещение. Министерство региональной и информационной политики Оренбургской области оказало содействие штабу регионального отделения Комитета в создании местных отделений в городских округах и муниципальных районах Оренбургской области. По рекомендации министерства в администрациях городских округов и муниципальных районов назначены сотрудники, ответственные за взаимодействие со штабом регионального отделения КСВО, добавили в пресс-службе. Главное направление работы Комитета – правовая и духовно-психологическая поддержка участников СВО и их семей. С начала года рассмотрено 287 обращений. Семьям оказана правовая, консультационная и социально-бытовая помощь. Организованы встречи в Оренбурге, Бузулуке, Тоцком, Оренбургском районе с Героем Советского Союза летчиком Валерием Бурковым, который в настоящее время является духовным наставником Комитета семей воинов Отечества, говорится в сообщении. При поддержке правительства региона Комитет организовал выезд матерей и жен участников СВО в Свято-Никольский женский монастырь, с помощью федерального КСВО – туристическую поездку 48 матерей, жен, детей участников СВО в Самару. Важное направление – патриотическое воспитание молодежи. Комитетом проводятся встречи в учебных заведениях с участниками СВО, организуются телемосты между кадетами Президентского училища и юнармейцами ЛНР. Форум стал площадкой для обмена опытом и лучшими практиками, в финале мероприятия руководитель штаба регионального отделения КСВО Людмила Марченко подвела итоги работы местного отделения, поблагодарила участников за поддержку и неравнодушное отношение к семьям участников СВО, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241120/bas-1984854578.html

https://ria.ru/20241122/pasler-1985254542.html

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оренбургская область, оренбург, бузулук, денис паслер, сво