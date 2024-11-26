https://ria.ru/20241126/opasnost-1985845323.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.11.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, во вторник сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:32

2024-11-26T17:32

2024-11-26T17:32

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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КУРСК, 26 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, во вторник сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241126/minoborony-1985817572.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)