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В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.11.2024
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17:32 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/opasnost-1985845323.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.11.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, во вторник сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:32
2024-11-26T17:32
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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КУРСК, 26 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, во вторник сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Смирнов сообщил о ракетной опасности в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КУРСК, 26 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, во вторник сообщил губернатор Алексей Смирнов.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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