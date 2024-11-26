https://ria.ru/20241126/opasnost-1985845323.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.11.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, во вторник сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:32
2024-11-26T17:32
2024-11-26T17:32
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962252_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_7d584511047292beeaef62e5ceb2369f.jpg
КУРСК, 26 ноя – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, во вторник сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241126/minoborony-1985817572.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Губернатор Смирнов сообщил о ракетной опасности в Курской области