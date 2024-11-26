https://ria.ru/20241126/odkb-1985821880.html
Ушаков рассказал о роли ОДКБ в новой архитектуре безопасности в Евразии
Ушаков рассказал о роли ОДКБ в новой архитектуре безопасности в Евразии - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков рассказал о роли ОДКБ в новой архитектуре безопасности в Евразии
ОДКБ может стать узловым элементом новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, при этом деятельность Организации носит сугубо оборонительный... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:22
2024-11-26T16:22
2024-11-26T16:22
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ОДКБ может стать узловым элементом новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, при этом деятельность Организации носит сугубо оборонительный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В текущей военно-политической ситуации Организация продолжает укрепляться в роли стержневого механизма обеспечения безопасности и стабильности не только в зоне своей ответственности, но и на обширном евразийском пространстве, и в перспективе имеет потенциал стать узловым элементом новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - сказал Ушаков. Он отметил, что деятельность Организации носит сугубо оборонительный характер. "Государства-члены последовательно выступают за урегулирование конфликтов политико-дипломатическим путем, за объединение усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, трансграничной преступностью. Тесное сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против других государств, не несет им угрозы, а служит интересам мира и стабильности", - подчеркнул Ушаков.
https://ria.ru/20241126/ushakov-1985820881.html
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евразия, россия, юрий ушаков, одкб, в мире
Евразия, Россия, Юрий Ушаков, ОДКБ, В мире
Ушаков рассказал о роли ОДКБ в новой архитектуре безопасности в Евразии
Ушаков: ОДКБ может стать узловым элементом архитектуры безопасности в Евразии