Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о роли ОДКБ в новой архитектуре безопасности в Евразии - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/odkb-1985821880.html
Ушаков рассказал о роли ОДКБ в новой архитектуре безопасности в Евразии
Ушаков рассказал о роли ОДКБ в новой архитектуре безопасности в Евразии - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков рассказал о роли ОДКБ в новой архитектуре безопасности в Евразии
ОДКБ может стать узловым элементом новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, при этом деятельность Организации носит сугубо оборонительный... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:22
2024-11-26T16:22
евразия
россия
юрий ушаков
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911405127_0:112:3441:2047_1920x0_80_0_0_c92969422c92569d6dc6ff09e5bd508e.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ОДКБ может стать узловым элементом новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, при этом деятельность Организации носит сугубо оборонительный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В текущей военно-политической ситуации Организация продолжает укрепляться в роли стержневого механизма обеспечения безопасности и стабильности не только в зоне своей ответственности, но и на обширном евразийском пространстве, и в перспективе имеет потенциал стать узловым элементом новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - сказал Ушаков. Он отметил, что деятельность Организации носит сугубо оборонительный характер. "Государства-члены последовательно выступают за урегулирование конфликтов политико-дипломатическим путем, за объединение усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, трансграничной преступностью. Тесное сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против других государств, не несет им угрозы, а служит интересам мира и стабильности", - подчеркнул Ушаков.
https://ria.ru/20241126/ushakov-1985820881.html
евразия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911405127_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_13f31b688bf5834aa5edbf75d203a357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евразия, россия, юрий ушаков, одкб, в мире
Евразия, Россия, Юрий Ушаков, ОДКБ, В мире
Ушаков рассказал о роли ОДКБ в новой архитектуре безопасности в Евразии

Ушаков: ОДКБ может стать узловым элементом архитектуры безопасности в Евразии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкОДКБ
ОДКБ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
ОДКБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ОДКБ может стать узловым элементом новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, при этом деятельность Организации носит сугубо оборонительный характер, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В текущей военно-политической ситуации Организация продолжает укрепляться в роли стержневого механизма обеспечения безопасности и стабильности не только в зоне своей ответственности, но и на обширном евразийском пространстве, и в перспективе имеет потенциал стать узловым элементом новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", - сказал Ушаков.
Он отметил, что деятельность Организации носит сугубо оборонительный характер.
"Государства-члены последовательно выступают за урегулирование конфликтов политико-дипломатическим путем, за объединение усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, трансграничной преступностью. Тесное сотрудничество в рамках ОДКБ не направлено против других государств, не несет им угрозы, а служит интересам мира и стабильности", - подчеркнул Ушаков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Ушаков рассказал об использовании нацвалют в расчетах с Казахстаном
Вчера, 16:20
 
ЕвразияРоссияЮрий УшаковОДКБВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала