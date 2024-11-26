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Украинская армия нанесла более 50 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/obstrely-1985770868.html
Украинская армия нанесла более 50 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия нанесла более 50 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 26.11.2024
Украинская армия нанесла более 50 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 51 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:08
2024-11-26T13:08
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
сергеевка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 26 ноя — РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 51 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 25 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Сергеевка, Первомаевка, Новая Каховка, Таврийск, Коханы, Малая Кардашинка, Подстепное, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка.
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днепр (город)
херсонская область
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днепр (город), херсонская область , сергеевка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Сергеевка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинская армия нанесла более 50 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 51 удар из артиллерии по Херсонской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов крупного калибра
Осколки украинских снарядов крупного калибра - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов крупного калибра. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 26 ноя — РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 51 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 25 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Сергеевка, Первомаевка, Новая Каховка, Таврийск, Коханы, Малая Кардашинка, Подстепное, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьСергеевкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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