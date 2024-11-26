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Украинская армия нанесла более 50 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия нанесла более 50 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 26.11.2024

Украинская армия нанесла более 50 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 51 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:08

2024-11-26T13:08

2024-11-26T13:08

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

сергеевка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 26 ноя — РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 51 артиллерийский удар по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 25 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Сергеевка, Первомаевка, Новая Каховка, Таврийск, Коханы, Малая Кардашинка, Подстепное, Малая Лепетиха, Князе-Григоровка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

херсонская область

сергеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

днепр (город), херсонская область , сергеевка, вооруженные силы украины, происшествия