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В Челябинской области девушка выбросила новорожденного в мусорный бак - РИА Новости, 26.11.2024
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13:32 26.11.2024 (обновлено: 13:33 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/novorozhdennyy-1985779065.html
В Челябинской области девушка выбросила новорожденного в мусорный бак
В Челябинской области девушка выбросила новорожденного в мусорный бак - РИА Новости, 26.11.2024
В Челябинской области девушка выбросила новорожденного в мусорный бак
Девушка родила ребенка и оставила его в мусорном баке в городе Пласт Челябинской области, ребенок погиб, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:32
2024-11-26T13:33
происшествия
пласт
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Девушка родила ребенка и оставила его в мусорном баке в городе Пласт Челябинской области, ребенок погиб, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным источника, в Пласте 16-летняя девушка самостоятельно родила ребенка и оставила его на ближайшей контейнерной площадке в мусорном баке. Ребенок погиб. "Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - сказал собеседник агентства. В следственном управлении СК РФ по региону данную информацию пока не комментируют.
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пласт
россия
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происшествия, пласт, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пласт, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области девушка выбросила новорожденного в мусорный бак

В Челябинской области девушка родила и выбросила ребенка в мусорный бак

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашина полиции. Архивное фото
Машина полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Машина полиции. Архивное фото. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Девушка родила ребенка и оставила его в мусорном баке в городе Пласт Челябинской области, ребенок погиб, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По данным источника, в Пласте 16-летняя девушка самостоятельно родила ребенка и оставила его на ближайшей контейнерной площадке в мусорном баке. Ребенок погиб.
"Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - сказал собеседник агентства.
В следственном управлении СК РФ по региону данную информацию пока не комментируют.
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ПроисшествияПластРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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