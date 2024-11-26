https://ria.ru/20241126/novorozhdennyy-1985779065.html

В Челябинской области девушка выбросила новорожденного в мусорный бак

В Челябинской области девушка выбросила новорожденного в мусорный бак - РИА Новости, 26.11.2024

В Челябинской области девушка выбросила новорожденного в мусорный бак

Девушка родила ребенка и оставила его в мусорном баке в городе Пласт Челябинской области, ребенок погиб, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:32

2024-11-26T13:32

2024-11-26T13:33

происшествия

пласт

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Девушка родила ребенка и оставила его в мусорном баке в городе Пласт Челябинской области, ребенок погиб, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным источника, в Пласте 16-летняя девушка самостоятельно родила ребенка и оставила его на ближайшей контейнерной площадке в мусорном баке. Ребенок погиб. "Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - сказал собеседник агентства. В следственном управлении СК РФ по региону данную информацию пока не комментируют.

https://ria.ru/20241121/sk-1984970215.html

пласт

россия

челябинская область

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происшествия, пласт, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)