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В Челябинской области девушка выбросила новорожденного в мусорный бак
В Челябинской области девушка выбросила новорожденного в мусорный бак - РИА Новости, 26.11.2024
В Челябинской области девушка выбросила новорожденного в мусорный бак
Девушка родила ребенка и оставила его в мусорном баке в городе Пласт Челябинской области, ребенок погиб, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:32
2024-11-26T13:32
2024-11-26T13:33
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Девушка родила ребенка и оставила его в мусорном баке в городе Пласт Челябинской области, ребенок погиб, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным источника, в Пласте 16-летняя девушка самостоятельно родила ребенка и оставила его на ближайшей контейнерной площадке в мусорном баке. Ребенок погиб. "Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - сказал собеседник агентства. В следственном управлении СК РФ по региону данную информацию пока не комментируют.
https://ria.ru/20241121/sk-1984970215.html
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происшествия, пласт, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пласт, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области девушка выбросила новорожденного в мусорный бак
В Челябинской области девушка родила и выбросила ребенка в мусорный бак