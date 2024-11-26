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Пленный рассказал о нейтрализации групп штурмовиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 26.11.2024 (обновлено: 20:52 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/neytralizatsiya-1985879138.html
Пленный рассказал о нейтрализации групп штурмовиков ВСУ в Курской области
Пленный рассказал о нейтрализации групп штурмовиков ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.11.2024
Пленный рассказал о нейтрализации групп штурмовиков ВСУ в Курской области
Боевики украинских штурмовых подразделений были нейтрализованы российской армией в Курской области, выжившие боевики ВСУ сдались в плен, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T20:27
2024-11-26T20:52
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 26 ноя - РИА Новости. Боевики украинских штурмовых подразделений были нейтрализованы российской армией в Курской области, выжившие боевики ВСУ сдались в плен, рассказал РИА Новости заместитель командира украинского взвода, ныне военнопленный Василий Машико."И все, я понял, что надо сдаваться. Ваши закидали наших гранатами. Командира убили, трое "двухсотых" и пулеметчика ранило тоже в голову и в спину. Он в другом окопе был от меня… В плен ваши сразу взяли. Я видел, что они еще одну нашу группу взяли. И вели уже в плен целую группу. Взято в плен было всего (из двух групп) нас 2, и тех 5, (всего) 7 человек", - сообщил РИА Новости пленный украинский штурмовик. По словам военнопленного, перед боем российские военные предложили его подразделению сложить оружие, но непосредственный командир украинской группы штурмовиков отдал приказ открыть огонь. В результате большая часть украинского штурмового подразделения, вместе с командиром, была уничтожена, остальные сдались в плен. Заместитель командира взвода из 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Василий Машико был взят в плен ВС РФ на территории Курской области в ноябре 2024 года. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241126/plennyy-1985695065.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
Пленный рассказал о нейтрализации групп штурмовиков ВСУ в Курской области

Пленный ВСУ Машико: ВС РФ нейтрализовали штурмовиков ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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КУРСК, 26 ноя - РИА Новости. Боевики украинских штурмовых подразделений были нейтрализованы российской армией в Курской области, выжившие боевики ВСУ сдались в плен, рассказал РИА Новости заместитель командира украинского взвода, ныне военнопленный Василий Машико.
"И все, я понял, что надо сдаваться. Ваши закидали наших гранатами. Командира убили, трое "двухсотых" и пулеметчика ранило тоже в голову и в спину. Он в другом окопе был от меня… В плен ваши сразу взяли. Я видел, что они еще одну нашу группу взяли. И вели уже в плен целую группу. Взято в плен было всего (из двух групп) нас 2, и тех 5, (всего) 7 человек", - сообщил РИА Новости пленный украинский штурмовик.
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По словам военнопленного, перед боем российские военные предложили его подразделению сложить оружие, но непосредственный командир украинской группы штурмовиков отдал приказ открыть огонь. В результате большая часть украинского штурмового подразделения, вместе с командиром, была уничтожена, остальные сдались в плен.
Заместитель командира взвода из 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Василий Машико был взят в плен ВС РФ на территории Курской области в ноябре 2024 года.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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