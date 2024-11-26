https://ria.ru/20241126/netanyakhu-1985885586.html
Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения перемирия Ливаном
Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения перемирия Ливаном - РИА Новости, 26.11.2024
Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения перемирия Ливаном
Израиль сохранил полную свободу действий в Ливане и нападет в ответ на любое нарушение перемирия со стороны движения "Хезболлах", заявил во вторник в обращении... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:33
2024-11-26T21:33
2024-11-26T21:56
в мире
ливан
израиль
сша
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130330_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_fd6fdb944bdb6afb16be0769dd00855e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Израиль сохранил полную свободу действий в Ливане и нападет в ответ на любое нарушение перемирия со стороны движения "Хезболлах", заявил во вторник в обращении к нации премьер Биньямин Нетаньяху."При полном взаимопонимании с США мы сохраняем абсолютную свободу боевых действий. Если "Хезболлах" нарушит соглашение и попытается вооружиться, мы нанесем удар. Если оно попытается обновить террористическую инфраструктуру у границы, мы нанесем удар. Если оно запустит ракету, прокопает туннель или подвезет грузовик с ракетами, мы нанесем удар", - заявил премьер.В подтверждение своих слов Нетаньяху напомнил, как Израиль в ноябре прошлого года возобновил войну в секторе Газа против движения ХАМАС после окончания первой сделки по освобождению заложников и нарушения прекращения огня.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
ливан
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130330_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_a3b42b83c0cede57c1953a2098587af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас
В мире, Ливан, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС
Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения перемирия Ливаном
Нетаньяху: Израиль нападет в ответ на любое нарушение перемирия "Хезболлой"