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Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения перемирия Ливаном - РИА Новости, 26.11.2024
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21:33 26.11.2024 (обновлено: 21:56 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/netanyakhu-1985885586.html
Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения перемирия Ливаном
Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения перемирия Ливаном - РИА Новости, 26.11.2024
Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения перемирия Ливаном
Израиль сохранил полную свободу действий в Ливане и нападет в ответ на любое нарушение перемирия со стороны движения "Хезболлах", заявил во вторник в обращении... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T21:33
2024-11-26T21:56
в мире
ливан
израиль
сша
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Израиль сохранил полную свободу действий в Ливане и нападет в ответ на любое нарушение перемирия со стороны движения "Хезболлах", заявил во вторник в обращении к нации премьер Биньямин Нетаньяху."При полном взаимопонимании с США мы сохраняем абсолютную свободу боевых действий. Если "Хезболлах" нарушит соглашение и попытается вооружиться, мы нанесем удар. Если оно попытается обновить террористическую инфраструктуру у границы, мы нанесем удар. Если оно запустит ракету, прокопает туннель или подвезет грузовик с ракетами, мы нанесем удар", - заявил премьер.В подтверждение своих слов Нетаньяху напомнил, как Израиль в ноябре прошлого года возобновил войну в секторе Газа против движения ХАМАС после окончания первой сделки по освобождению заложников и нарушения прекращения огня.
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в мире, ливан, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас
В мире, Ливан, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, ХАМАС
Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения перемирия Ливаном

Нетаньяху: Израиль нападет в ответ на любое нарушение перемирия "Хезболлой"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Израиль сохранил полную свободу действий в Ливане и нападет в ответ на любое нарушение перемирия со стороны движения "Хезболлах", заявил во вторник в обращении к нации премьер Биньямин Нетаньяху.
"При полном взаимопонимании с США мы сохраняем абсолютную свободу боевых действий. Если "Хезболлах" нарушит соглашение и попытается вооружиться, мы нанесем удар. Если оно попытается обновить террористическую инфраструктуру у границы, мы нанесем удар. Если оно запустит ракету, прокопает туннель или подвезет грузовик с ракетами, мы нанесем удар", - заявил премьер.
В подтверждение своих слов Нетаньяху напомнил, как Израиль в ноябре прошлого года возобновил войну в секторе Газа против движения ХАМАС после окончания первой сделки по освобождению заложников и нарушения прекращения огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреЛиванИзраильСШАБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ХАМАС
 
 
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