https://ria.ru/20241126/netanyakhu-1985885586.html

Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения перемирия Ливаном

Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения перемирия Ливаном - РИА Новости, 26.11.2024

Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения перемирия Ливаном

Израиль сохранил полную свободу действий в Ливане и нападет в ответ на любое нарушение перемирия со стороны движения "Хезболлах", заявил во вторник в обращении... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T21:33

2024-11-26T21:33

2024-11-26T21:56

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноя - РИА Новости. Израиль сохранил полную свободу действий в Ливане и нападет в ответ на любое нарушение перемирия со стороны движения "Хезболлах", заявил во вторник в обращении к нации премьер Биньямин Нетаньяху."При полном взаимопонимании с США мы сохраняем абсолютную свободу боевых действий. Если "Хезболлах" нарушит соглашение и попытается вооружиться, мы нанесем удар. Если оно попытается обновить террористическую инфраструктуру у границы, мы нанесем удар. Если оно запустит ракету, прокопает туннель или подвезет грузовик с ракетами, мы нанесем удар", - заявил премьер.В подтверждение своих слов Нетаньяху напомнил, как Израиль в ноябре прошлого года возобновил войну в секторе Газа против движения ХАМАС после окончания первой сделки по освобождению заложников и нарушения прекращения огня.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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