СМИ: Нетаньяху пытался надавить на Макрона из-за решения МУС
RMC заявила, что Нетаньяху пытался надавить на Макрона по поводу решения МУС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался надавить на президента Франции Эммануэля Макрона, чтоб Париж не применял решение Международного уголовного суда (МУС) о его аресте, сообщает радиостанция RMC.
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"Официально Эммануэль Макрон не прокомментировал эту тему, однако, согласно источникам, президент ответил, что Франция будет уважать международное право, добавив, что суд может принять решение о предоставлении иммунитета лидерам государств", - пишет СМИ.
Во вторник премьер-министр Франции Мишель Барнье, выступая в парламенте, в отношении решения МУС заявил, что "Франция применит нормы международного права". При этом ранее глава МИД страны Жан-Ноэль Барро ушел от прямого ответа на вопрос, задержит ли Франция израильского премьера, если он прибудет на ее территорию, назвав это "гипотетическим вопросом".
Позже сообщалось, что правительство Израиля выступило против какого-либо участия Франции в переговорах о прекращении огня в Ливане. Как писали израильские СМИ, у главы Франции Эммануэля Макрона "четкая антиизраильская позиция", в качестве примеров приводились "постыдный" призыв Макрона к международному эмбарго на поставку оружия Израилю, а также его заявление, согласно которому именно ООН создало Государство Израиль.
На прошлой неделе МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Многие страны, включая Бельгию, Нидерланды и Ирландию, сообщили, что выполнят решение МУС.
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