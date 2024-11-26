https://ria.ru/20241126/nato-1985888199.html

В НАТО призвали разработать комплексный подход по сдерживанию России

В НАТО призвали разработать комплексный подход по сдерживанию России - РИА Новости, 26.11.2024

В НАТО призвали разработать комплексный подход по сдерживанию России

Парламентская ассамблея НАТО призвала членов оборонного блока разработать общий стратегический подход к России, который должен включать подготовку альянса к... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T22:10

2024-11-26T22:10

2024-11-26T22:10

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Парламентская ассамблея НАТО призвала членов оборонного блока разработать общий стратегический подход к России, который должен включать подготовку альянса к сдерживанию Москвы, в том числе в ядерной сфере, говорится в принятой резолюции по итогам ежегодной сессии. "Призываем правительства и парламенты членов Североатлантического альянса… разработать к следующему саммиту в Нидерландах общий стратегический подход к России, сфокусированный на полной подготовке альянса к сдерживанию и противодействию враждебным действиям России по всем направлениям, будь то конвенциональные, гибридные или ядерные", - указано в документе по итогам сессии ПА, прошедшей в Канаде. Кроме того, резолюция также призывает поддерживать усилия, направленные на ослабление Москвы, среди которых усиление санкционного режима, а также "признание права Украины наносить удары по законным военным объектам" на российской территории якобы в соответствии с принципом самообороны Устава ООН. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985876630.html

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