https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985774217.html

Нарышкин заявил о попытках создать хаос у российских границ

Нарышкин заявил о попытках создать хаос у российских границ - РИА Новости, 26.11.2024

Нарышкин заявил о попытках создать хаос у российских границ

Страны других регионов продолжают попытки создать хаос у границ России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:21

2024-11-26T13:21

2024-11-26T13:21

россия

москва

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Страны других регионов продолжают попытки создать хаос у границ России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Продолжаются попытки внерегиональных сил создать хаос на пространстве Содружества Независимых Государств, в том числе - хаос вокруг территории Российской Федерации", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

https://ria.ru/20241126/zapad-1985766573.html

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