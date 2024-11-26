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Нарышкин заявил о попытках создать хаос у российских границ - РИА Новости, 26.11.2024
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13:21 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985774217.html
Нарышкин заявил о попытках создать хаос у российских границ
Нарышкин заявил о попытках создать хаос у российских границ - РИА Новости, 26.11.2024
Нарышкин заявил о попытках создать хаос у российских границ
Страны других регионов продолжают попытки создать хаос у границ России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:21
2024-11-26T13:21
россия
москва
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Страны других регионов продолжают попытки создать хаос у границ России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Продолжаются попытки внерегиональных сил создать хаос на пространстве Содружества Независимых Государств, в том числе - хаос вокруг территории Российской Федерации", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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россия, москва, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг
Россия, Москва, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ
Нарышкин заявил о попытках создать хаос у российских границ

Нарышкин заявил о попытках создать хаос на пространстве СНГ и вокруг России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Страны других регионов продолжают попытки создать хаос у границ России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Продолжаются попытки внерегиональных сил создать хаос на пространстве Содружества Независимых Государств, в том числе - хаос вокруг территории Российской Федерации", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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РоссияМоскваСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГ
 
 
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