https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985774217.html
Нарышкин заявил о попытках создать хаос у российских границ
Нарышкин заявил о попытках создать хаос у российских границ - РИА Новости, 26.11.2024
Нарышкин заявил о попытках создать хаос у российских границ
Страны других регионов продолжают попытки создать хаос у границ России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:21
2024-11-26T13:21
2024-11-26T13:21
россия
москва
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Страны других регионов продолжают попытки создать хаос у границ России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. "Продолжаются попытки внерегиональных сил создать хаос на пространстве Содружества Независимых Государств, в том числе - хаос вокруг территории Российской Федерации", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
https://ria.ru/20241126/zapad-1985766573.html
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россия, москва, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг
Россия, Москва, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ
Нарышкин заявил о попытках создать хаос у российских границ
Нарышкин заявил о попытках создать хаос на пространстве СНГ и вокруг России