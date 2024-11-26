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Россия отвергает замораживание конфликта на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
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12:32 26.11.2024 (обновлено: 13:08 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985760767.html
Россия отвергает замораживание конфликта на Украине, заявил Нарышкин
Россия отвергает замораживание конфликта на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
Россия отвергает замораживание конфликта на Украине, заявил Нарышкин
Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта на Украине, чем быстрее это поймут на Западе, тем лучше будет для всех сторон, заявил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:32
2024-11-26T13:08
россия
украина
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта на Украине, чем быстрее это поймут на Западе, тем лучше будет для всех сторон, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин после совещания спецслужб стран СНГ в Москве."Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта по корейскому, любому другому варианту. Нам нужен прочный и долгосрочный мир на долгие, долгие годы вперед. Причем этот мир должен быть обеспечен прежде всего для нас, России, граждан Российской Федерации. Но этот мир должен быть обеспечен и для всего Европейского континента. И условием для обеспечения мира является устранение тех причин, которые вызвали сам так называемый украинский конфликт", - сказал Нарышкин.Он подчеркнул, что Россия открыта для переговоров, условия были озвучены президентом РФ в ходе совещания с руководящим составом МИД в июне.По его словам, чем быстрее в западных столицах примут предложенные Москвой условия мирного договора, "тем лучше будет и для Украины, и для Европы, и для России".
https://ria.ru/20241120/konflikt-1984787952.html
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россия, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, москва
Россия, Украина, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, Москва
Россия отвергает замораживание конфликта на Украине, заявил Нарышкин

Нарышкин заявил, что Россия категорически отвергает замораживание конфликта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта на Украине, чем быстрее это поймут на Западе, тем лучше будет для всех сторон, заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин после совещания спецслужб стран СНГ в Москве.
"Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта по корейскому, любому другому варианту. Нам нужен прочный и долгосрочный мир на долгие, долгие годы вперед. Причем этот мир должен быть обеспечен прежде всего для нас, России, граждан Российской Федерации. Но этот мир должен быть обеспечен и для всего Европейского континента. И условием для обеспечения мира является устранение тех причин, которые вызвали сам так называемый украинский конфликт", - сказал Нарышкин.
Он подчеркнул, что Россия открыта для переговоров, условия были озвучены президентом РФ в ходе совещания с руководящим составом МИД в июне.
По его словам, чем быстрее в западных столицах примут предложенные Москвой условия мирного договора, "тем лучше будет и для Украины, и для Европы, и для России".
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РоссияУкраинаСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГМосква
 
 
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