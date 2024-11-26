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Запад обеспокоен тем, как бы самому не потерпеть поражение, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
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12:30 26.11.2024 (обновлено: 12:50 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985760111.html
Запад обеспокоен тем, как бы самому не потерпеть поражение, заявил Нарышкин
Запад обеспокоен тем, как бы самому не потерпеть поражение, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
Запад обеспокоен тем, как бы самому не потерпеть поражение, заявил Нарышкин
Запад заинтересован, как бы самому не потерпеть стратегическое поражение и сохранить в Киеве русофобский режим, заявил директор Службы внешней разведки России... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:30
2024-11-26T12:50
киев
в мире
россия
сергей нарышкин
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москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад заинтересован, как бы самому не потерпеть стратегическое поражение и сохранить в Киеве русофобский режим, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."В западных столицах начали думать, как бы самим не потерпеть поражение и по возможности сохранить в Киеве русофобский неонацистский режим", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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киев, в мире, россия, сергей нарышкин, снг, москва
Киев, В мире, Россия, Сергей Нарышкин, СНГ, Москва
Запад обеспокоен тем, как бы самому не потерпеть поражение, заявил Нарышкин

Нарышкин заявил, что Запад обеспокоен сохранением в Киеве русофобского режима

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад заинтересован, как бы самому не потерпеть стратегическое поражение и сохранить в Киеве русофобский режим, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"В западных столицах начали думать, как бы самим не потерпеть поражение и по возможности сохранить в Киеве русофобский неонацистский режим", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Запад начал понимать, что с Россией надо быть сдержаннее, заявил Нарышкин
20 ноября, 10:45
 
КиевВ миреРоссияСергей НарышкинСНГМосква
 
 
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