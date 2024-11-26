https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985760111.html

Запад обеспокоен тем, как бы самому не потерпеть поражение, заявил Нарышкин

Запад обеспокоен тем, как бы самому не потерпеть поражение, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024

Запад обеспокоен тем, как бы самому не потерпеть поражение, заявил Нарышкин

Запад заинтересован, как бы самому не потерпеть стратегическое поражение и сохранить в Киеве русофобский режим, заявил директор Службы внешней разведки России... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:30

2024-11-26T12:30

2024-11-26T12:50

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад заинтересован, как бы самому не потерпеть стратегическое поражение и сохранить в Киеве русофобский режим, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."В западных столицах начали думать, как бы самим не потерпеть поражение и по возможности сохранить в Киеве русофобский неонацистский режим", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

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