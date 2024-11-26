https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985728133.html

Нарышкин прокомментировал ситуацию в Грузии

Нарышкин прокомментировал ситуацию в Грузии - РИА Новости, 26.11.2024

Нарышкин прокомментировал ситуацию в Грузии

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил надежду, что попытки Запада совершить госпереворот в Грузии провалятся, как провалились в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:56

2024-11-26T10:56

2024-11-26T10:56

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белоруссия

россия

грузия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил надежду, что попытки Запада совершить госпереворот в Грузии провалятся, как провалились в Казахстане и Белоруссии. "Запад никогда так просто не отпускает свою жертву. Сегодня Тбилиси сталкивается с очередной попыткой цветной революции, то есть попыткой государственного переворота. Будем надеяться, что она провалится, как раньше провалились западные наглые потуги расшатать Белоруссию и Казахстан", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Он заметил, что "Грузия, сократив в обмен на обещания евроинтеграции связи с постсоветским ареалом, во многом лишила себя стратегической глубины", но власти страны вовремя осознали пагубность такой политики. "Правящая партия "Грузинская мечта" отдалилась от ультралиберальной повестки и встала на защиту национальных интересов, традиций и ценностей грузинского общества", - добавил глава СВР.

https://ria.ru/20241118/gruziya-1984453876.html

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в мире, белоруссия, россия, грузия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг