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Молдавия идет по украинскому пути, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
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10:12 26.11.2024 (обновлено: 12:50 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985717215.html
Молдавия идет по украинскому пути, заявил Нарышкин
Молдавия идет по украинскому пути, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
Молдавия идет по украинскому пути, заявил Нарышкин
Украина соблазнилась евроинтеграцией и стала главным антироссийским тараном США, по этому же пути идет Молдавия, заявил директор Службы внешней разведки Сергей... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:12
2024-11-26T12:50
украина
молдавия
в мире
сергей нарышкин
майя санду
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина соблазнилась евроинтеграцией и стала главным антироссийским тараном США, по этому же пути идет Молдавия, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве."Везде, куда протянул свои щупальца Запад, мы видим раскол и дестабилизацию. Самый яркий пример — Украина. Соблазнившись так называемой евроинтеграцией, она превратилась в главный антироссийский таран Соединенных Штатов Америки", — сказал он. По словам Нарышкина, в результате Украина превратилась в несостоявшееся государство, которое не может поддерживать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы.В этом же направлении движется и Молдавия, отметил глава СВР. Он назвал режим Майи Санду тоталитарным и добавил, что ее политика привела к катастрофической поляризации в обществе.Третьего ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Санду набрала 55,33% голосов, бывший генпрокурор, уволенный режимом действующего президента, выходец из Гагаузии Александр Стояногло — 44,67 процента. При этом внутри страны Стояногло получил 51,19 процента голосов, Санду — 48,81 процента.Кроме того, 20 октября в Молдавии состоялся референдум о вступлении в ЕС. За проголосовали 50,46 процента, против — 49,54 процента, причем здесь опять-таки решающую роль сыграло голосование за рубежом. В итоге разница между сторонниками и противниками евроинтеграции составила 13,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html
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украина, молдавия, в мире, сергей нарышкин, майя санду, сша, снг
Украина, Молдавия, В мире, Сергей Нарышкин, Майя Санду, США, СНГ
Молдавия идет по украинскому пути, заявил Нарышкин

Нарышкин: Молдавия идет по пути Украины, ставшей несостоявшимся государством

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкМитинг у здания парламента в Кишиневе
Митинг у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Митинг у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина соблазнилась евроинтеграцией и стала главным антироссийским тараном США, по этому же пути идет Молдавия, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
"Везде, куда протянул свои щупальца Запад, мы видим раскол и дестабилизацию. Самый яркий пример — Украина. Соблазнившись так называемой евроинтеграцией, она превратилась в главный антироссийский таран Соединенных Штатов Америки", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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По словам Нарышкина, в результате Украина превратилась в несостоявшееся государство, которое не может поддерживать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы.
В этом же направлении движется и Молдавия, отметил глава СВР. Он назвал режим Майи Санду тоталитарным и добавил, что ее политика привела к катастрофической поляризации в обществе.
Третьего ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Санду набрала 55,33% голосов, бывший генпрокурор, уволенный режимом действующего президента, выходец из Гагаузии Александр Стояногло — 44,67 процента. При этом внутри страны Стояногло получил 51,19 процента голосов, Санду — 48,81 процента.
Кроме того, 20 октября в Молдавии состоялся референдум о вступлении в ЕС. За проголосовали 50,46 процента, против — 49,54 процента, причем здесь опять-таки решающую роль сыграло голосование за рубежом. В итоге разница между сторонниками и противниками евроинтеграции составила 13,5 тысячи человек.
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УкраинаМолдавияВ миреСергей НарышкинМайя СандуСШАСНГ
 
 
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