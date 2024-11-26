https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985717215.html

Молдавия идет по украинскому пути, заявил Нарышкин

Молдавия идет по украинскому пути, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024

Молдавия идет по украинскому пути, заявил Нарышкин

Украина соблазнилась евроинтеграцией и стала главным антироссийским тараном США, по этому же пути идет Молдавия, заявил директор Службы внешней разведки Сергей... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:12

2024-11-26T10:12

2024-11-26T12:50

украина

молдавия

в мире

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина соблазнилась евроинтеграцией и стала главным антироссийским тараном США, по этому же пути идет Молдавия, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве."Везде, куда протянул свои щупальца Запад, мы видим раскол и дестабилизацию. Самый яркий пример — Украина. Соблазнившись так называемой евроинтеграцией, она превратилась в главный антироссийский таран Соединенных Штатов Америки", — сказал он. По словам Нарышкина, в результате Украина превратилась в несостоявшееся государство, которое не может поддерживать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы.В этом же направлении движется и Молдавия, отметил глава СВР. Он назвал режим Майи Санду тоталитарным и добавил, что ее политика привела к катастрофической поляризации в обществе.Третьего ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Санду набрала 55,33% голосов, бывший генпрокурор, уволенный режимом действующего президента, выходец из Гагаузии Александр Стояногло — 44,67 процента. При этом внутри страны Стояногло получил 51,19 процента голосов, Санду — 48,81 процента.Кроме того, 20 октября в Молдавии состоялся референдум о вступлении в ЕС. За проголосовали 50,46 процента, против — 49,54 процента, причем здесь опять-таки решающую роль сыграло голосование за рубежом. В итоге разница между сторонниками и противниками евроинтеграции составила 13,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

https://ria.ru/20241125/raskol-1985604974.html

украина

молдавия

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украина, молдавия, в мире, сергей нарышкин, майя санду, сша, снг