Молдавия идет по украинскому пути, заявил Нарышкин
Нарышкин: Молдавия идет по пути Украины, ставшей несостоявшимся государством
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Митинг у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Украина соблазнилась евроинтеграцией и стала главным антироссийским тараном США, по этому же пути идет Молдавия, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
"Везде, куда протянул свои щупальца Запад, мы видим раскол и дестабилизацию. Самый яркий пример — Украина. Соблазнившись так называемой евроинтеграцией, она превратилась в главный антироссийский таран Соединенных Штатов Америки", — сказал он.
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По словам Нарышкина, в результате Украина превратилась в несостоявшееся государство, которое не может поддерживать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы.
В этом же направлении движется и Молдавия, отметил глава СВР. Он назвал режим Майи Санду тоталитарным и добавил, что ее политика привела к катастрофической поляризации в обществе.
Третьего ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента. Санду набрала 55,33% голосов, бывший генпрокурор, уволенный режимом действующего президента, выходец из Гагаузии Александр Стояногло — 44,67 процента. При этом внутри страны Стояногло получил 51,19 процента голосов, Санду — 48,81 процента.
Кроме того, 20 октября в Молдавии состоялся референдум о вступлении в ЕС. За проголосовали 50,46 процента, против — 49,54 процента, причем здесь опять-таки решающую роль сыграло голосование за рубежом. В итоге разница между сторонниками и противниками евроинтеграции составила 13,5 тысячи человек.
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