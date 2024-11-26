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США и Британия хотят повторить украинский сценарий в СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 26.11.2024 (обновлено: 10:56 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/naryshkin-1985716957.html
США и Британия хотят повторить украинский сценарий в СНГ, заявил Нарышкин
США и Британия хотят повторить украинский сценарий в СНГ, заявил Нарышкин - РИА Новости, 26.11.2024
США и Британия хотят повторить украинский сценарий в СНГ, заявил Нарышкин
Вашингтон и Лондон прорабатывают организацию в некоторых странах СНГ "украинского сценария", заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:10
2024-11-26T10:56
лондон
специальная военная операция на украине
сергей нарышкин
вашингтон (штат)
москва
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вашингтон и Лондон прорабатывают организацию в некоторых странах СНГ "украинского сценария", заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве."В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прорабатывают варианты применения в отношении некоторых стран Содружества так называемого "украинского сценария". Имеется в виду разжигание под предлогом укрепления национальной идентичности узкого местечкового национализма и подталкивание к интеграции с Западом. Поступают сведения об устойчивых контактах американских и европейских спецслужб с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ", - сказал Нарышкин.Кроме того, по словам Нарышкина, при поддержке иностранных фондов в Евразии действует целая сеть информационно-аналитических платформ и ресурсов, продвигающих прозападную и одновременно антироссийскую и антикитайскую повестку."Какой бы анахроничной она не выглядела, щедрое зарубежное финансирование позволяет таким структурам оставаться на плаву", - добавил директор СВР.
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985718934.html
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лондон, сергей нарышкин, вашингтон (штат), москва, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире
Лондон, Специальная военная операция на Украине, Сергей Нарышкин, Вашингтон (штат), Москва, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, В мире
США и Британия хотят повторить украинский сценарий в СНГ, заявил Нарышкин

Нарышкин: Вашингтон и Лондон хотят организовать украинский сценарий в СНГ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вашингтон и Лондон прорабатывают организацию в некоторых странах СНГ "украинского сценария", заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прорабатывают варианты применения в отношении некоторых стран Содружества так называемого "украинского сценария". Имеется в виду разжигание под предлогом укрепления национальной идентичности узкого местечкового национализма и подталкивание к интеграции с Западом. Поступают сведения об устойчивых контактах американских и европейских спецслужб с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ", - сказал Нарышкин.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
На Украине создали глобальный теневой рынок оружия, заявили в ФСБ
Вчера, 10:24
Кроме того, по словам Нарышкина, при поддержке иностранных фондов в Евразии действует целая сеть информационно-аналитических платформ и ресурсов, продвигающих прозападную и одновременно антироссийскую и антикитайскую повестку.
"Какой бы анахроничной она не выглядела, щедрое зарубежное финансирование позволяет таким структурам оставаться на плаву", - добавил директор СВР.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛондонСергей НарышкинВашингтон (штат)МоскваСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГВ мире
 
 
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