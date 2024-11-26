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В Приморье арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
В Приморье арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейских - РИА Новости, 26.11.2024
В Приморье арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
Суд арестовал на два месяца местного жителя, который напал на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья и ранил одного из них, сообщает... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:33
2024-11-26T08:33
2024-11-26T09:19
происшествия
надеждинский район
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца местного жителя, который напал на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья и ранил одного из них, сообщает региональная прокуратура. Ранее надзорное ведомство сообщало, что неоднократно судимый мужчина напал с ножом на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья, один из сотрудников получил два ножевых ранения. Нападавший был задержан. "С учетом позиции прокурора суд заключил фигуранта под стражу на два месяца", - говорится в сообщении. Отмечается, что с учётом собранных доказательств уголовное дело, изначально возбужденное по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти), переквалифицировано на статью 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
https://ria.ru/20240327/voronezh-1936160031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, надеждинский район, россия, приморский край
Происшествия, Надеждинский район, Россия, Приморский край
В Приморье арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
Суд арестовал на 2 месяца мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Приморье