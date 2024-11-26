https://ria.ru/20241126/napadenie-1985708390.html

В Приморье арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейских

В Приморье арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейских - РИА Новости, 26.11.2024

В Приморье арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейских

Суд арестовал на два месяца местного жителя, который напал на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья и ранил одного из них, сообщает... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:33

2024-11-26T08:33

2024-11-26T09:19

происшествия

надеждинский район

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца местного жителя, который напал на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья и ранил одного из них, сообщает региональная прокуратура. Ранее надзорное ведомство сообщало, что неоднократно судимый мужчина напал с ножом на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья, один из сотрудников получил два ножевых ранения. Нападавший был задержан. "С учетом позиции прокурора суд заключил фигуранта под стражу на два месяца", - говорится в сообщении. Отмечается, что с учётом собранных доказательств уголовное дело, изначально возбужденное по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти), переквалифицировано на статью 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

https://ria.ru/20240327/voronezh-1936160031.html

надеждинский район

россия

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, надеждинский район, россия, приморский край