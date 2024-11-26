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В Приморье арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейских - РИА Новости, 26.11.2024
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08:33 26.11.2024 (обновлено: 09:19 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/napadenie-1985708390.html
В Приморье арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
В Приморье арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейских - РИА Новости, 26.11.2024
В Приморье арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
Суд арестовал на два месяца местного жителя, который напал на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья и ранил одного из них, сообщает... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:33
2024-11-26T09:19
происшествия
надеждинский район
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца местного жителя, который напал на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья и ранил одного из них, сообщает региональная прокуратура. Ранее надзорное ведомство сообщало, что неоднократно судимый мужчина напал с ножом на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья, один из сотрудников получил два ножевых ранения. Нападавший был задержан. "С учетом позиции прокурора суд заключил фигуранта под стражу на два месяца", - говорится в сообщении. Отмечается, что с учётом собранных доказательств уголовное дело, изначально возбужденное по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти), переквалифицировано на статью 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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происшествия, надеждинский район, россия, приморский край
Происшествия, Надеждинский район, Россия, Приморский край
В Приморье арестовали мужчину, напавшего с ножом на полицейских

Суд арестовал на 2 месяца мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Приморье

© Прокуратура Приморского краяОбвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Кадр видео
Обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Прокуратура Приморского края
Обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Кадр видео
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ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца местного жителя, который напал на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья и ранил одного из них, сообщает региональная прокуратура.
Ранее надзорное ведомство сообщало, что неоднократно судимый мужчина напал с ножом на приехавших на вызов полицейских в Надеждинском районе Приморья, один из сотрудников получил два ножевых ранения. Нападавший был задержан.
"С учетом позиции прокурора суд заключил фигуранта под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с учётом собранных доказательств уголовное дело, изначально возбужденное по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти), переквалифицировано на статью 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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ПроисшествияНадеждинский районРоссияПриморский край
 
 
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