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Всероссийская акция "История России в великих святых" стартовала в Мордовии - РИА Новости, 26.11.2024
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
16:42 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/mordoviya-1985830017.html
Всероссийская акция "История России в великих святых" стартовала в Мордовии
Всероссийская акция "История России в великих святых" стартовала в Мордовии - РИА Новости, 26.11.2024
Всероссийская акция "История России в великих святых" стартовала в Мордовии
Старт всероссийской акции "История России в великих святых", в ходе которой школьники будут познавать настоящие духовно-нравственные ценности, дали в Мордовии,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:42
2024-11-26T16:42
республика мордовия
роман романов
артем здунов
саранск
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. Старт всероссийской акции "История России в великих святых", в ходе которой школьники будут познавать настоящие духовно-нравственные ценности, дали в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона. Координатор партийного проекта "Мир возможностей" Роман Романов назвал символичным то, что всероссийская акция стартует именно на мордовской земле, откуда берет свое начало инициатива этого уникального проекта. Кроме того, с Мордовией связан жизненный путь непобедимого адмирала, святого праведного воина Феодора Ушакова. "Сегодня в школах республики проходят уроки, на которых детям рассказывают о жизни и подвигах флотоводца, его героизме и служении Отечеству. Урок о небесном покровителе мордовской земли стал первым в серии 12 уроков о жизни великих святых, которые оставили значимый след в истории Российского государства, – они пройдут по всей стране", - говорится в сообщении. Так, в центре "Педагог 13.ру" для учащихся средних классов урок, посвященный Феодору Ушакову, провел ученик 11-го класса школы № 22 Игорь Тимин, победитель в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" регионального театрального фестиваля "Гардемарины – 2024". Отмечается, что это главный принцип акции: равный – равному. "Сегодняшнее событие очень значимое. Историю делают люди, и мы будем ее участниками в будущем. Знания о том, как жили наши великие люди, наши святые, во многом помогут вам в жизни избежать ошибок, наставить других на путь истины. Самое главное, что это делают не взрослые, а сами дети. Мы сегодня подключаемся к этому важному проекту, я предлагаю распространить его по всей нашей великой стране", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова. Руководитель региона отметил, что в Мордовии просветительским проектам уделяется большое внимание: создаются классы духовно-нравственной направленности, республика – площадка театрального фестиваля "Гардемарины" и конкурса исследовательских работ "Гордость моей Родины". В рамках акции также пройдет конкурс для старшеклассников – им предстоит подготовить материалы для учащихся средних классов о жизни великих святых и о святых местах в своем регионе. Он завершится в мае 2025 года. Победителей федерального этапа наградят путевками в лагерь "Артек". Кроме того, в Саранске открывается духовно-просветительский центр для школьников. Эти инициативы руководителя региона и митрополита Саранского и Мордовского Зиновия получили благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
https://ria.ru/20241124/zdunov-1985468370.html
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роман романов, артем здунов, саранск, республика мордовия
Республика Мордовия, Роман Романов, Артем Здунов, Саранск, Республика Мордовия
Всероссийская акция "История России в великих святых" стартовала в Мордовии

В школах Мордовии стартовала акция "История России в великих святых"

© РИА Новости / Алексей КуденкоСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя — РИА Новости. Старт всероссийской акции "История России в великих святых", в ходе которой школьники будут познавать настоящие духовно-нравственные ценности, дали в Мордовии, сообщает пресс-служба главы региона.
Координатор партийного проекта "Мир возможностей" Роман Романов назвал символичным то, что всероссийская акция стартует именно на мордовской земле, откуда берет свое начало инициатива этого уникального проекта. Кроме того, с Мордовией связан жизненный путь непобедимого адмирала, святого праведного воина Феодора Ушакова.
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"Сегодня в школах республики проходят уроки, на которых детям рассказывают о жизни и подвигах флотоводца, его героизме и служении Отечеству. Урок о небесном покровителе мордовской земли стал первым в серии 12 уроков о жизни великих святых, которые оставили значимый след в истории Российского государства, – они пройдут по всей стране", - говорится в сообщении.
Так, в центре "Педагог 13.ру" для учащихся средних классов урок, посвященный Феодору Ушакову, провел ученик 11-го класса школы № 22 Игорь Тимин, победитель в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" регионального театрального фестиваля "Гардемарины – 2024". Отмечается, что это главный принцип акции: равный – равному.
"Сегодняшнее событие очень значимое. Историю делают люди, и мы будем ее участниками в будущем. Знания о том, как жили наши великие люди, наши святые, во многом помогут вам в жизни избежать ошибок, наставить других на путь истины. Самое главное, что это делают не взрослые, а сами дети. Мы сегодня подключаемся к этому важному проекту, я предлагаю распространить его по всей нашей великой стране", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артёма Здунова.
Руководитель региона отметил, что в Мордовии просветительским проектам уделяется большое внимание: создаются классы духовно-нравственной направленности, республика – площадка театрального фестиваля "Гардемарины" и конкурса исследовательских работ "Гордость моей Родины". В рамках акции также пройдет конкурс для старшеклассников – им предстоит подготовить материалы для учащихся средних классов о жизни великих святых и о святых местах в своем регионе. Он завершится в мае 2025 года. Победителей федерального этапа наградят путевками в лагерь "Артек".
Кроме того, в Саранске открывается духовно-просветительский центр для школьников. Эти инициативы руководителя региона и митрополита Саранского и Мордовского Зиновия получили благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Республика МордовияРоман РомановАртем ЗдуновСаранскРеспублика Мордовия
 
 
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