В Молдавии допустили возможность запрета TikTok и Telegram перед выборами
В Молдавии могут запретить TikTok и Telegram перед парламентскими выборами
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии могут решиться на запрет платформ TikTok и Telegram из-за страха проиграть запланированные на лето парламентские выборы, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
Ранее во вторник спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти могут решиться на запрет TikTok и Telegram, если они будут угрожать безопасности страны.
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"Страх режима очевиден. Угрожают платформы только одному — нагретым местам нашей правящей верхушки. Гроссу со своей начальницей понимают — впереди парламентские выборы. Шансов на победу "желтых" (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) все меньше", - написал Лунгу в Telegram-канале.
По его словам, это проверенная схема, поскольку страницы лидеров оппозиции в Молдавии уже не раз блокировали перед выборами.
"Ведь мы рассказываем о реальном положении дел в стране — весь политический ландшафт оказывается на поверхности. О чем бы Гроссу действительно не мешало подумать, так это о балансе между безопасностью граждан и соблюдением их прав на свободу мнения", - пояснил политик.
В октябре власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика".
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