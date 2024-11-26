https://ria.ru/20241126/moldaviya-1985870753.html

В Молдавии допустили возможность запрета TikTok и Telegram перед выборами

В Молдавии допустили возможность запрета TikTok и Telegram перед выборами - РИА Новости, 26.11.2024

В Молдавии допустили возможность запрета TikTok и Telegram перед выборами

Власти Молдавии могут решиться на запрет платформ TikTok и Telegram из-за страха проиграть запланированные на лето парламентские выборы, заявил лидер... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:13

2024-11-26T19:13

2024-11-26T19:20

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КИШИНЕВ, 26 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии могут решиться на запрет платформ TikTok и Telegram из-за страха проиграть запланированные на лето парламентские выборы, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. Ранее во вторник спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти могут решиться на запрет TikTok и Telegram, если они будут угрожать безопасности страны. "Страх режима очевиден. Угрожают платформы только одному — нагретым местам нашей правящей верхушки. Гроссу со своей начальницей понимают — впереди парламентские выборы. Шансов на победу "желтых" (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) все меньше", - написал Лунгу в Telegram-канале. По его словам, это проверенная схема, поскольку страницы лидеров оппозиции в Молдавии уже не раз блокировали перед выборами. "Ведь мы рассказываем о реальном положении дел в стране — весь политический ландшафт оказывается на поверхности. О чем бы Гроссу действительно не мешало подумать, так это о балансе между безопасностью граждан и соблюдением их прав на свободу мнения", - пояснил политик. В октябре власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика".

https://ria.ru/20241121/sandu-1984979028.html

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1981968700.html

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в мире, молдавия, гагаузия, москва, игорь гросу, илан шор, марина таубер