https://ria.ru/20241126/mishustin-1985817139.html

Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство новых АЭС

Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство новых АЭС - РИА Новости, 26.11.2024

Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство новых АЭС

России нужно ускорить модернизацию действующих теплоэлектростанций, а также строительство новых атомных и гидроэлектростанций, сообщил глава правительства... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:11

2024-11-26T16:11

2024-11-26T16:11

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. России нужно ускорить модернизацию действующих теплоэлектростанций, а также строительство новых атомных и гидроэлектростанций, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, практически треть всего объема потребления энергии в стране приходится на сферу ТЭК. "Поэтому одно из приоритетных направлений - планомерное повышение качества и состояния всего генерирующего оборудования и линий электропередачи", - отметил Мишустин. "Надо как можно быстрее отказаться от использования устаревших процессов, неэффективного оборудования, не только провести модернизацию действующих ТЭС, но и ускорить строительство новых атомных и гидроэлектростанций", - сказал премьер на стратегической сессии по повышению энергетической эффективности экономики России. Глава правительства отметил, что растущие потребности бизнеса, экономики, социальной сферы должны быть обеспечены необходимыми ресурсами с учетом обновленной Энергостратегии до 2050 года, подготовка которой сейчас на завершающей стадии. "Сегодня для бизнеса созданы все условия, чтобы иметь возможность повысить энергоэффективность в своих компаниях. Это еще и экономически выгодно для предприятий. При этом цифровизация не является самоцелью, а служит средством повышения энергоэффективности, поэтому сейчас особенно актуально пересмотреть свои подходы к менеджменту и переориентироваться на цифровые технологии. Ключевой эффект - в настраивании правильного режима работы оборудования - в этом есть потенциал для развития", - отметил генеральный директор "Транснефтьэнерго" Сергей Емельянов.

https://ria.ru/20241125/aes-1985508812.html

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экономика, россия, михаил мишустин