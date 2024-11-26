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Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство новых АЭС - РИА Новости, 26.11.2024
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16:11 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/mishustin-1985817139.html
Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство новых АЭС
Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство новых АЭС - РИА Новости, 26.11.2024
Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство новых АЭС
России нужно ускорить модернизацию действующих теплоэлектростанций, а также строительство новых атомных и гидроэлектростанций, сообщил глава правительства... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:11
2024-11-26T16:11
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. России нужно ускорить модернизацию действующих теплоэлектростанций, а также строительство новых атомных и гидроэлектростанций, сообщил глава правительства Михаил Мишустин. По его словам, практически треть всего объема потребления энергии в стране приходится на сферу ТЭК. "Поэтому одно из приоритетных направлений - планомерное повышение качества и состояния всего генерирующего оборудования и линий электропередачи", - отметил Мишустин. "Надо как можно быстрее отказаться от использования устаревших процессов, неэффективного оборудования, не только провести модернизацию действующих ТЭС, но и ускорить строительство новых атомных и гидроэлектростанций", - сказал премьер на стратегической сессии по повышению энергетической эффективности экономики России. Глава правительства отметил, что растущие потребности бизнеса, экономики, социальной сферы должны быть обеспечены необходимыми ресурсами с учетом обновленной Энергостратегии до 2050 года, подготовка которой сейчас на завершающей стадии. "Сегодня для бизнеса созданы все условия, чтобы иметь возможность повысить энергоэффективность в своих компаниях. Это еще и экономически выгодно для предприятий. При этом цифровизация не является самоцелью, а служит средством повышения энергоэффективности, поэтому сейчас особенно актуально пересмотреть свои подходы к менеджменту и переориентироваться на цифровые технологии. Ключевой эффект - в настраивании правильного режима работы оборудования - в этом есть потенциал для развития", - отметил генеральный директор "Транснефтьэнерго" Сергей Емельянов.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство новых АЭС

Мишустин призвал ускорить модернизацию ТЭС и строительство новых АЭС

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. России нужно ускорить модернизацию действующих теплоэлектростанций, а также строительство новых атомных и гидроэлектростанций, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.
По его словам, практически треть всего объема потребления энергии в стране приходится на сферу ТЭК. "Поэтому одно из приоритетных направлений - планомерное повышение качества и состояния всего генерирующего оборудования и линий электропередачи", - отметил Мишустин.
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"Надо как можно быстрее отказаться от использования устаревших процессов, неэффективного оборудования, не только провести модернизацию действующих ТЭС, но и ускорить строительство новых атомных и гидроэлектростанций", - сказал премьер на стратегической сессии по повышению энергетической эффективности экономики России.
Глава правительства отметил, что растущие потребности бизнеса, экономики, социальной сферы должны быть обеспечены необходимыми ресурсами с учетом обновленной Энергостратегии до 2050 года, подготовка которой сейчас на завершающей стадии.
"Сегодня для бизнеса созданы все условия, чтобы иметь возможность повысить энергоэффективность в своих компаниях. Это еще и экономически выгодно для предприятий. При этом цифровизация не является самоцелью, а служит средством повышения энергоэффективности, поэтому сейчас особенно актуально пересмотреть свои подходы к менеджменту и переориентироваться на цифровые технологии. Ключевой эффект - в настраивании правильного режима работы оборудования - в этом есть потенциал для развития", - отметил генеральный директор "Транснефтьэнерго" Сергей Емельянов.
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