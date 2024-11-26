https://ria.ru/20241126/mironov-1985787218.html

Миронов рассказал, почему ракету назвали "Орешником"

Миронов рассказал, почему ракету назвали "Орешником" - РИА Новости, 26.11.2024

Миронов рассказал, почему ракету назвали "Орешником"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассказал, что орешник на Руси использовался для изготовления розог для наказания, что, по его... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:03

2024-11-26T14:03

2024-11-26T17:06

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассказал, что орешник на Руси использовался для изготовления розог для наказания, что, по его мнению, может быть связано с названием новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник". "Очень много пошло разговоров, а почему все-таки "Орешник"... Если мы вспомним, то как раз орешник - наряду и с березой, и с рябиной, и с ивой - на Руси использовался как розги. Для того, чтобы кто не слушается, чтобы наказать. И я абсолютно убежден, что теперь, понимая, что против нашего лома у них нет приема, а горящие головы мы готовы отхлестать этими розгами в виде "Орешника" - это будет действительно хороший урок", - сказал Миронов на пленарном заседании ГД. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985108275.html

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россия, украина, брянская область, сергей миронов, владимир путин, госдума рф, общество