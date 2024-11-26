Миронов рассказал, почему ракету назвали "Орешником"
Миронов: ракету назвали "Орешник", потому что он использовался на Руси как розги
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов во время заседания Госдумы РФ. 26 ноября 2024
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов во время заседания Госдумы РФ. 26 ноября 2024
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов рассказал, что орешник на Руси использовался для изготовления розог для наказания, что, по его мнению, может быть связано с названием новейшей российской ракеты средней дальности "Орешник".
"Очень много пошло разговоров, а почему все-таки "Орешник"... Если мы вспомним, то как раз орешник - наряду и с березой, и с рябиной, и с ивой - на Руси использовался как розги. Для того, чтобы кто не слушается, чтобы наказать. И я абсолютно убежден, что теперь, понимая, что против нашего лома у них нет приема, а горящие головы мы готовы отхлестать этими розгами в виде "Орешника" - это будет действительно хороший урок", - сказал Миронов на пленарном заседании ГД.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.