https://ria.ru/20241126/minoborony-1985817572.html

Минобороны предупредило об ответе на атаки ВСУ ATACMS в Курской области

Минобороны предупредило об ответе на атаки ВСУ ATACMS в Курской области - РИА Новости, 26.11.2024

Минобороны предупредило об ответе на атаки ВСУ ATACMS в Курской области

Минобороны предупредило об ответе на удары ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, следует из заявления ведомства. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:09

2024-11-26T16:09

2024-11-26T16:37

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минобороны предупредило об ответе на удары ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, следует из заявления ведомства."Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", — говорится в сообщении.По данным ведомства, за последние три дня ВСУ дважды наносили удары дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области: 23 ноября — пятью ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки, а 25 ноября — восемью ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. В первом случае расчет ЗРПК "Панцирь", прикрывавшего дивизион, уничтожил три ракеты, но две достигли цели. В результате получила повреждения РЛС, среди личного состава есть пострадавшие. Во втором случае комплексы С-400 и "Панцирь" сбили семь ракет из восьми. При падении осколков двое военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры, рассказали в Минобороны.На фото, опубликованных ведомством, видны фрагменты ракет американского производства.Газета The New York Times 17 ноября сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Вслед за этим аналогичное разрешение дали Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP. Президент России 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.

https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html

https://ria.ru/20241125/zapad-1985449118.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф»