Рейтинг@Mail.ru
Минобороны предупредило об ответе на атаки ВСУ ATACMS в Курской области - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 26.11.2024 (обновлено: 16:37 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/minoborony-1985817572.html
Минобороны предупредило об ответе на атаки ВСУ ATACMS в Курской области
Минобороны предупредило об ответе на атаки ВСУ ATACMS в Курской области - РИА Новости, 26.11.2024
Минобороны предупредило об ответе на атаки ВСУ ATACMS в Курской области
Минобороны предупредило об ответе на удары ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, следует из заявления ведомства. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:09
2024-11-26T16:37
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985818642_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_befec970f6c6572bb85634c66dae7fe3.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минобороны предупредило об ответе на удары ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, следует из заявления ведомства."Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", — говорится в сообщении.По данным ведомства, за последние три дня ВСУ дважды наносили удары дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области: 23 ноября — пятью ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки, а 25 ноября — восемью ATACMS по аэродрому Курск-Восточный. В первом случае расчет ЗРПК "Панцирь", прикрывавшего дивизион, уничтожил три ракеты, но две достигли цели. В результате получила повреждения РЛС, среди личного состава есть пострадавшие. Во втором случае комплексы С-400 и "Панцирь" сбили семь ракет из восьми. При падении осколков двое военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры, рассказали в Минобороны.На фото, опубликованных ведомством, видны фрагменты ракет американского производства.Газета The New York Times 17 ноября сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Вслед за этим аналогичное разрешение дали Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP. Президент России 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
https://ria.ru/20241122/oreshnik_putin-1985104980.html
https://ria.ru/20241125/zapad-1985449118.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985818642_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8f1328fa2779565187991ae99752b3c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф»
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), С-400 «Триумф»
Минобороны предупредило об ответе на атаки ВСУ ATACMS в Курской области

Минобороны РФ готовит ответ ВСУ на удары по Курской области ракетами ATACMS

© Фото : Минобороны РоссииЧасть ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино)
Часть ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино) - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Минобороны России
Часть ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Минобороны предупредило об ответе на удары ВСУ американскими ракетами ATACMS по объектам в Курской области, следует из заявления ведомства.
"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Слово "Орешнику": Путин больше ничего говорить не будет
22 ноября, 00:53
По данным ведомства, за последние три дня ВСУ дважды наносили удары дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области: 23 ноября — пятью ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки, а 25 ноября — восемью ATACMS по аэродрому Курск-Восточный.
В первом случае расчет ЗРПК "Панцирь", прикрывавшего дивизион, уничтожил три ракеты, но две достигли цели. В результате получила повреждения РЛС, среди личного состава есть пострадавшие. Во втором случае комплексы С-400 и "Панцирь" сбили семь ракет из восьми. При падении осколков двое военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры, рассказали в Минобороны.
На фото, опубликованных ведомством, видны фрагменты ракет американского производства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Запад просчитывает шансы на выживание
25 ноября, 08:00
Газета The New York Times 17 ноября сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Вслед за этим аналогичное разрешение дали Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
Президент России 21 ноября выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Российские военные поразили баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)С-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала