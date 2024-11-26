https://ria.ru/20241126/medveditsa-1985870924.html
Белой медведице из Московского зоопарка исполнилось четыре года
Белой медведице из Московского зоопарка исполнилось четыре года - РИА Новости, 26.11.2024
Белой медведице из Московского зоопарка исполнилось четыре года
Белой медведице Айке из Московского зоопарка во вторник исполнилось четыре года, в честь праздника ей подарили игрушечного моржа и торт, сообщается в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:21
2024-11-26T19:21
2024-11-26T19:21
общество
ростов-на-дону
московский зоопарк
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Белой медведице Айке из Московского зоопарка во вторник исполнилось четыре года, в честь праздника ей подарили игрушечного моржа и торт, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Сегодня зоологи сделали для виновницы торжества игрушечного моржа. Пластиковую бочку обмотали пожарными рукавами. Айка с энтузиазмом "расправилась" с подарком. И, конечно, для медведицы приготовили торт", - говорится в сообщении. В зоопарке рассказали, что киперы сделали для Айки трехслойный ледовый десерт. Первый слой – это замороженный мед с клюквой, брусникой и водой, второй – замороженная рыба салака, рыбий жир с водой, финальный слой – овощной, туда положили вареную свеклу и тертую сырую морковь. "Также в подарочную бумагу для самки упаковали рыбу и запаховое обогащение среды", - уточнили в зоосаде. Белая медведица родилась в зоопарке Ростова-на-Дону 26 ноября 2020 года. В апреле 2023 года она переехала в Московский зоопарк, где поселилась в просторном вольере с большим бассейном. Приезд самки состоялся в рамках программы Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по сохранению белых медведей.
https://ria.ru/20241102/medvezhonok-1981487365.html
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День рождения белой медведицы Айки в Московском зоопарке
26 ноября день рождения празднует любимица гостей Московского зоопарка – белая медведица Айка. Она активная, дружелюбная, любопытная, игривая и смелая. Айке исполнилось четыре года. Белая медведица родилась в зоопарке Ростова-на-Дону 26 ноября 2020 года. В апреле 2023 года она переехала в Московский зоопарк, где поселилась в просторном вольере с большим бассейном. Приезд самки состоялся в рамках программы Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР) и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по сохранению белых медведей.
2024-11-26T19:21
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общество, ростов-на-дону, московский зоопарк
Общество, Ростов-на-Дону, Московский зоопарк
Белой медведице из Московского зоопарка исполнилось четыре года
Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили игрушечного моржа и торт