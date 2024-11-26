https://ria.ru/20241126/malinen-1985716588.html

На Западе возмутились из-за действий НАТО после удара "Орешником"

На Западе возмутились из-за действий НАТО после удара "Орешником" - РИА Новости, 26.11.2024

На Западе возмутились из-за действий НАТО после удара "Орешником"

Последствия применения ракеты "Орешник" ужасают, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:05

2024-11-26T10:05

2024-11-26T15:48

специальная военная операция на украине

первый запуск ракеты "орешник"

нато

россия

украина

днепропетровск

в мире

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Последствия применения ракеты "Орешник" ужасают, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х. "Применив "оружие Судного дня" ("Орешник") для удара по заводу в Днепропетровске, Россия продемонстрировала свою способность поразить любую точку Европы по своему усмотрению. Последствия ужасают, но безумцы в руководстве НАТО продолжают эскалацию", — говорится в публикации. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985708545.html

https://ria.ru/20241126/dizen-1985748298.html

россия

украина

днепропетровск

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первый запуск ракеты "орешник", нато, россия, украина, днепропетровск, в мире