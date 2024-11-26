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На Западе возмутились из-за действий НАТО после удара "Орешником" - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 26.11.2024 (обновлено: 15:48 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/malinen-1985716588.html
На Западе возмутились из-за действий НАТО после удара "Орешником"
На Западе возмутились из-за действий НАТО после удара "Орешником" - РИА Новости, 26.11.2024
На Западе возмутились из-за действий НАТО после удара "Орешником"
Последствия применения ракеты "Орешник" ужасают, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:05
2024-11-26T15:48
специальная военная операция на украине
первый запуск ракеты "орешник"
нато
россия
украина
днепропетровск
в мире
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Последствия применения ракеты "Орешник" ужасают, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х. "Применив "оружие Судного дня" ("Орешник") для удара по заводу в Днепропетровске, Россия продемонстрировала свою способность поразить любую точку Европы по своему усмотрению. Последствия ужасают, но безумцы в руководстве НАТО продолжают эскалацию", — говорится в публикации. Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985708545.html
https://ria.ru/20241126/dizen-1985748298.html
россия
украина
днепропетровск
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первый запуск ракеты "орешник", нато, россия, украина, днепропетровск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Первый запуск ракеты "Орешник", НАТО, Россия, Украина, Днепропетровск, В мире
На Западе возмутились из-за действий НАТО после удара "Орешником"

Профессор Малинен: последствия применения "Орешника" ужасают

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Последствия применения ракеты "Орешник" ужасают, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.

"Применив "оружие Судного дня" ("Орешник") для удара по заводу в Днепропетровске, Россия продемонстрировала свою способность поразить любую точку Европы по своему усмотрению. Последствия ужасают, но безумцы в руководстве НАТО продолжают эскалацию", — говорится в публикации.
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В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
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Специальная военная операция на УкраинеПервый запуск ракеты "Орешник"НАТОРоссияУкраинаДнепропетровскВ мире
 
 
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