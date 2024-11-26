https://ria.ru/20241126/kurskaya-1985793286.html
Группировка "Север" нанесла поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.11.2024
Группировка "Север" нанесла поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:28
2024-11-26T14:28
2024-11-26T14:28
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 15 населенных пунктов Курской области и семи населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" нанесла поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области
Бойцы "Севера" поразили живую силу и технику 14 бригад ВСУ в курском приграничье