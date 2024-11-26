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Российские войска зачищают огневой мешок у Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 26.11.2024 (обновлено: 10:58 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/kurahovo-1985706964.html
Российские войска зачищают огневой мешок у Курахово, сообщил Рогов
Российские войска зачищают огневой мешок у Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.11.2024
Российские войска зачищают огневой мешок у Курахово, сообщил Рогов
Российские войска зачищают "огневой мешок", в который попали подразделения ВСУ южнее города Курахово в ДНР, пути отступления противника взяты под огневой... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T08:12
2024-11-26T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Российские войска зачищают "огневой мешок", в который попали подразделения ВСУ южнее города Курахово в ДНР, пути отступления противника взяты под огневой контроль, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" в районе сел Ильинка, Романовка и Елизаветовка южнее Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от украинской оккупации идут ожесточенные бои. "Наши войска зачищают "огневой мешок" южнее Курахово. Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке", - сказал Рогов. По его словам, подразделения ВСУ выходят из "огневого мешка" с большим потерями, так как все пути отступления находятся под огневым контролем российских войск. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241125/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985682780.html
курахово
донецкая народная республика
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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска зачищают огневой мешок у Курахово, сообщил Рогов

Рогов: ВС России зачищают огневой мешок у Курахово, ВСУ бежали из Ильинки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Российские войска зачищают "огневой мешок", в который попали подразделения ВСУ южнее города Курахово в ДНР, пути отступления противника взяты под огневой контроль, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" в районе сел Ильинка, Романовка и Елизаветовка южнее Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от украинской оккупации идут ожесточенные бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Наши войска зачищают "огневой мешок" южнее Курахово. Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке", - сказал Рогов.
По его словам, подразделения ВСУ выходят из "огневого мешка" с большим потерями, так как все пути отступления находятся под огневым контролем российских войск.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
25 ноября, 13:35
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Обученные Францией солдаты ВСУ отправились на Украину
Вчера, 00:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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