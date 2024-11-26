https://ria.ru/20241126/kurahovo-1985706964.html

Российские войска зачищают огневой мешок у Курахово, сообщил Рогов

Российские войска зачищают огневой мешок у Курахово, сообщил Рогов - РИА Новости, 26.11.2024

Российские войска зачищают огневой мешок у Курахово, сообщил Рогов

Российские войска зачищают "огневой мешок", в который попали подразделения ВСУ южнее города Курахово в ДНР, пути отступления противника взяты под огневой... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T08:12

2024-11-26T08:12

2024-11-26T10:58

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Российские войска зачищают "огневой мешок", в который попали подразделения ВСУ южнее города Курахово в ДНР, пути отступления противника взяты под огневой контроль, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" в районе сел Ильинка, Романовка и Елизаветовка южнее Курахово на западе ДНР, за освобождение которого от украинской оккупации идут ожесточенные бои. "Наши войска зачищают "огневой мешок" южнее Курахово. Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке", - сказал Рогов. По его словам, подразделения ВСУ выходят из "огневого мешка" с большим потерями, так как все пути отступления находятся под огневым контролем российских войск. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241125/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985682780.html

курахово

донецкая народная республика

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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины