https://ria.ru/20241126/kultura-1985765342.html
Знаменитый итальянский тенор высказался о попытках отмены русской культуры
Знаменитый итальянский тенор высказался о попытках отмены русской культуры - РИА Новости, 26.11.2024
Знаменитый итальянский тенор высказался о попытках отмены русской культуры
Отменить русскую культуру невозможно, хотя сейчас мир переживает сложные времена пропаганды, считает Фабио Андреотти - один из трех итальянских оперных... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:15
2024-11-26T13:15
2024-11-26T13:15
симферополь
севастополь
европа
культура
фабио андреотти
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Отменить русскую культуру невозможно, хотя сейчас мир переживает сложные времена пропаганды, считает Фабио Андреотти - один из трех итальянских оперных исполнителей, которые приехали в Крым с концертами. "Мы живем во времена пропаганды. Но мы не можем отменить культуру. И наше положение очень сложное: с одной стороны у нас правительство, с другой - народ, а с третьей - история. И существует блок со стороны Европы. Но мы не можем забыть Достоевского, Толстого, Чайковского" , - сказал Андреотти на пресс-конференции в Симферополе во вторник. Итальянские теноры Мауро де Сантис (Mauro De Santis), Джанлука Паганелли (Gianluca Paganelli) и Фабио Андреотти (Fabio Andreotti) впервые выступают на территории Крыма и Севастополя, в подготовленной программе - произведения из известных классических опер. По словам Андреотти, их задача - донести идею красоты и нормального взаимодействия людей. Концерт в Симферополе прошел с большим успехом, сами теноры остались довольны приемом публики, отметив, что она не вела себя статично и реагировала на исполняемые произведения. Итальянские исполнители отметили, что в Крыму они впервые. Концерт теноров в Ялте пройдет во вторник, а в среду - в Севастополе.
https://ria.ru/20240912/kultura-1972361742.html
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симферополь, севастополь, европа, фабио андреотти
Симферополь, Севастополь, Европа, Культура, Фабио Андреотти
Знаменитый итальянский тенор высказался о попытках отмены русской культуры
Андреотти заявил, что отменить русскую культуру невозможно
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Отменить русскую культуру невозможно, хотя сейчас мир переживает сложные времена пропаганды, считает Фабио Андреотти - один из трех итальянских оперных исполнителей, которые приехали в Крым с концертами.
"Мы живем во времена пропаганды. Но мы не можем отменить культуру. И наше положение очень сложное: с одной стороны у нас правительство, с другой - народ, а с третьей - история. И существует блок со стороны Европы. Но мы не можем забыть Достоевского, Толстого, Чайковского" , - сказал Андреотти на пресс-конференции в Симферополе во вторник.
Итальянские теноры Мауро де Сантис (Mauro De Santis), Джанлука Паганелли (Gianluca Paganelli) и Фабио Андреотти (Fabio Andreotti) впервые выступают на территории Крыма и Севастополя, в подготовленной программе - произведения из известных классических опер. По словам Андреотти, их задача - донести идею красоты и нормального взаимодействия людей.
Концерт в Симферополе прошел с большим успехом, сами теноры остались довольны приемом публики, отметив, что она не вела себя статично и реагировала на исполняемые произведения. Итальянские исполнители отметили, что в Крыму они впервые. Концерт теноров в Ялте пройдет во вторник, а в среду - в Севастополе.