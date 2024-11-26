https://ria.ru/20241126/kultura-1985765342.html

Знаменитый итальянский тенор высказался о попытках отмены русской культуры

Знаменитый итальянский тенор высказался о попытках отмены русской культуры - РИА Новости, 26.11.2024

Знаменитый итальянский тенор высказался о попытках отмены русской культуры

Отменить русскую культуру невозможно, хотя сейчас мир переживает сложные времена пропаганды, считает Фабио Андреотти - один из трех итальянских оперных... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:15

2024-11-26T13:15

2024-11-26T13:15

симферополь

севастополь

европа

культура

фабио андреотти

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Отменить русскую культуру невозможно, хотя сейчас мир переживает сложные времена пропаганды, считает Фабио Андреотти - один из трех итальянских оперных исполнителей, которые приехали в Крым с концертами. "Мы живем во времена пропаганды. Но мы не можем отменить культуру. И наше положение очень сложное: с одной стороны у нас правительство, с другой - народ, а с третьей - история. И существует блок со стороны Европы. Но мы не можем забыть Достоевского, Толстого, Чайковского" , - сказал Андреотти на пресс-конференции в Симферополе во вторник. Итальянские теноры Мауро де Сантис (Mauro De Santis), Джанлука Паганелли (Gianluca Paganelli) и Фабио Андреотти (Fabio Andreotti) впервые выступают на территории Крыма и Севастополя, в подготовленной программе - произведения из известных классических опер. По словам Андреотти, их задача - донести идею красоты и нормального взаимодействия людей. Концерт в Симферополе прошел с большим успехом, сами теноры остались довольны приемом публики, отметив, что она не вела себя статично и реагировала на исполняемые произведения. Итальянские исполнители отметили, что в Крыму они впервые. Концерт теноров в Ялте пройдет во вторник, а в среду - в Севастополе.

https://ria.ru/20240912/kultura-1972361742.html

https://ria.ru/20240520/otmena-1944110653.html

симферополь

севастополь

европа

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симферополь, севастополь, европа, фабио андреотти