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Выставочные проекты реализуются в Хабаровском крае по нацпроекту "Культура" - РИА Новости, 26.11.2024
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Хабаровский край
 
06:58 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/kultura-1985701832.html
Выставочные проекты реализуются в Хабаровском крае по нацпроекту "Культура"
Выставочные проекты реализуются в Хабаровском крае по нацпроекту "Культура" - РИА Новости, 26.11.2024
Выставочные проекты реализуются в Хабаровском крае по нацпроекту "Культура"
В Хабаровском крае реализуются выставочные проекты и осуществляется капитальный ремонт учреждений культуры по федеральному национальному проекту, сообщает... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T06:58
2024-11-26T06:58
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 26 ноя - РИА Новости. В Хабаровском крае реализуются выставочные проекты и осуществляется капитальный ремонт учреждений культуры по федеральному национальному проекту, сообщает правительство региона. "Ежегодно музеи Хабаровского края организуют для жителей и гостей региона масштабные выставки благодаря национальному проекту "Культура", инициированному президентом России Владимиром Путиным. С 2019 года в регионе представили 54 выставочных проекта, восемь из них – в текущем (2024 - ред.) году", - говорится в сообщении региональных властей. По данным минкультуры края, в регионе продолжают работу две экспозиции – обе в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. Межрегиональный выставочный проект "Золото!" из собрания Музеев Московского Кремля и межрегиональный выставочный проект "Слуга царю, отец солдатам. Русский генералитет в Отечественной войне 1812 года" из фондов музея-заповедника "Бородинское поле". Выставки, с момента их открытия, в общей сложности посетили свыше 30 тысяч человек. Очень часто на них приходят школьники и студенты. "В Хабаровском крае обновляются учреждения культуры. На заключительном этапе находится капитальный ремонт детской художественной школы города Амурска, дома культуры поселка Ягодный Комсомольского района и детской школы искусств рабочего поселка Солнечный. Ремонт проходит в рамках президентского нацпроекта "Культура" при поддержке правительства края и министерства культуры региона", - сообщается также на официальном сайте ведомства. Так, на модернизацию здания детской школы искусств рабочего поселка Солнечный Солнечного района было направлено свыше 41 миллиона рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Комплексный капремонт включил обновление скатной крыши, фасада, замену окон, полов, стен, потолков и другие виды работ. Обновлены все системы жизнеобеспечения, в том числе водоснабжение, канализация, электроснабжение, отопление, пожарная система безопасности. Проведены полномасштабные работы в доме культуры в поселке Ягодный. На эти цели было выделено свыше 18,7 миллиона рублей. Строители обновили фасад зданий, полностью заменили и утеплили прохудившуюся кровлю. Заменили системы отопления, водоснабжения, электроснабжения. Зрительный зал соответствует современным стандартам, полностью обновлена "одежда" сцены. На капитальный ремонт еще одного объекта – здания детской художественной школы Амурского района – было направлено 10,5 миллиона рублей. Специалисты обновили кровлю, лестничные клетки и входную группу. Работы на всех трех объектах завершатся до конца года, информирует правительство региона.
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общество, хабаровский край, владимир путин, солнечный, россия
Хабаровский край, Общество, Хабаровский край, Владимир Путин, Солнечный, Россия
Выставочные проекты реализуются в Хабаровском крае по нацпроекту "Культура"

В Хабаровском крае по нацпроекту ежегодно организуют масштабные выставки

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ХАБАРОВСК, 26 ноя - РИА Новости. В Хабаровском крае реализуются выставочные проекты и осуществляется капитальный ремонт учреждений культуры по федеральному национальному проекту, сообщает правительство региона.
"Ежегодно музеи Хабаровского края организуют для жителей и гостей региона масштабные выставки благодаря национальному проекту "Культура", инициированному президентом России Владимиром Путиным. С 2019 года в регионе представили 54 выставочных проекта, восемь из них – в текущем (2024 - ред.) году", - говорится в сообщении региональных властей.
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По данным минкультуры края, в регионе продолжают работу две экспозиции – обе в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. Межрегиональный выставочный проект "Золото!" из собрания Музеев Московского Кремля и межрегиональный выставочный проект "Слуга царю, отец солдатам. Русский генералитет в Отечественной войне 1812 года" из фондов музея-заповедника "Бородинское поле". Выставки, с момента их открытия, в общей сложности посетили свыше 30 тысяч человек. Очень часто на них приходят школьники и студенты.
"В Хабаровском крае обновляются учреждения культуры. На заключительном этапе находится капитальный ремонт детской художественной школы города Амурска, дома культуры поселка Ягодный Комсомольского района и детской школы искусств рабочего поселка Солнечный. Ремонт проходит в рамках президентского нацпроекта "Культура" при поддержке правительства края и министерства культуры региона", - сообщается также на официальном сайте ведомства.
Так, на модернизацию здания детской школы искусств рабочего поселка Солнечный Солнечного района было направлено свыше 41 миллиона рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Комплексный капремонт включил обновление скатной крыши, фасада, замену окон, полов, стен, потолков и другие виды работ. Обновлены все системы жизнеобеспечения, в том числе водоснабжение, канализация, электроснабжение, отопление, пожарная система безопасности.
Проведены полномасштабные работы в доме культуры в поселке Ягодный. На эти цели было выделено свыше 18,7 миллиона рублей. Строители обновили фасад зданий, полностью заменили и утеплили прохудившуюся кровлю. Заменили системы отопления, водоснабжения, электроснабжения. Зрительный зал соответствует современным стандартам, полностью обновлена "одежда" сцены.
На капитальный ремонт еще одного объекта – здания детской художественной школы Амурского района – было направлено 10,5 миллиона рублей. Специалисты обновили кровлю, лестничные клетки и входную группу.
Работы на всех трех объектах завершатся до конца года, информирует правительство региона.
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