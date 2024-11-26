https://ria.ru/20241126/kreml-1985761805.html

Кремль прокомментировал возможное исключение талибов из списка террористов

Кремль прокомментировал возможное исключение талибов из списка террористов - РИА Новости, 26.11.2024

Кремль прокомментировал возможное исключение талибов из списка террористов

Кремль проинформирует, если будет принято решение об исключении движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:35

2024-11-26T12:35

2024-11-26T12:35

россия

афганистан

дмитрий песков

сергей шойгу

талибан

оон

госдума рф

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Кремль проинформирует, если будет принято решение об исключении движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических организаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму был внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан"* из перечня террористических организаций. В свою очередь Песков сообщил, что России важно налаживать контакты с руководством Афганистана. "Эти контакты осуществляются. Как только будет приняты соответствующие решения и как только они будут формализованы, мы сразу же вас проинформируем", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, какова позиция Кремля по отношению к талибам и означает ли, что Россия готова исключить талибов из черного списка до конца года или в 2025 году.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240926/mid-1974738190.html

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афганистан

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россия, афганистан, дмитрий песков, сергей шойгу, талибан, оон, госдума рф