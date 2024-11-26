https://ria.ru/20241126/kreml-1985761805.html
Кремль прокомментировал возможное исключение талибов из списка террористов
Кремль прокомментировал возможное исключение талибов из списка террористов - РИА Новости, 26.11.2024
Кремль прокомментировал возможное исключение талибов из списка террористов
Кремль проинформирует, если будет принято решение об исключении движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T12:35
2024-11-26T12:35
2024-11-26T12:35
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Кремль проинформирует, если будет принято решение об исключении движения "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористических организаций, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу подтвердил готовность России выстраивать конструктивный политический диалог с Афганистаном, в том числе для придания импульса внутриафганскому урегулированию. Кроме того, в Госдуму был внесен проект, который вводит судебный механизм, позволяющий исключить движение "Талибан"* из перечня террористических организаций. В свою очередь Песков сообщил, что России важно налаживать контакты с руководством Афганистана. "Эти контакты осуществляются. Как только будет приняты соответствующие решения и как только они будут формализованы, мы сразу же вас проинформируем", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, какова позиция Кремля по отношению к талибам и означает ли, что Россия готова исключить талибов из черного списка до конца года или в 2025 году.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240926/mid-1974738190.html
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россия, афганистан, дмитрий песков, сергей шойгу, талибан, оон, госдума рф
Россия, Афганистан, Дмитрий Песков, Сергей Шойгу, Талибан, ООН, Госдума РФ
Кремль прокомментировал возможное исключение талибов из списка террористов
Песков заявил, что Кремль проинформирует о решении по "Талибану"