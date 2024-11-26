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В Коста-Рике ищут выживших пассажиров разбившегося самолета - РИА Новости, 26.11.2024
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04:30 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/kosta-rika-1985694527.html
В Коста-Рике ищут выживших пассажиров разбившегося самолета
В Коста-Рике ищут выживших пассажиров разбившегося самолета - РИА Новости, 26.11.2024
В Коста-Рике ищут выживших пассажиров разбившегося самолета
Поисковые отряды спасателей Коста-Рики прочесывают местность в кантоне Эскасу в центральной провинции Сан-Хосе в надежде обнаружить пилота и пятерых пассажиров... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T04:30
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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Поисковые отряды спасателей Коста-Рики прочесывают местность в кантоне Эскасу в центральной провинции Сан-Хосе в надежде обнаружить пилота и пятерых пассажиров небольшого самолета, который потерпел крушение в этом гористом районе, сообщил журналистам национальный оперативный координатор Красного Креста Алехандро Молина. Об этом пишет издание Costa Rica Hoy."Два патруля сейчас обходят клещами место, где находится самолет, пытаясь добраться до него. Мы, естественно, надеемся, что люди живы, и готовим все необходимые ресурсы, чтобы иметь возможность оказать поддержку в случае, если эти люди будут, дай бог, найдены живыми. Надеемся не останавливать поиск, потому что в этом месте очень сложные погодные условия – туман, холод, дождь. Это территория, где мы можем работать и ночью, Красный Крест Коста-Рики не уйдет отсюда, пока мы не узнаем местонахождение людей", - заявил Молина, комментарий которого публикует на своем сайте издание Costa Rica Hoy. В середине дня в понедельник костариканская служба спасения получила сигнал диспетчеров о потере связи с небольшим самолетом, на борту которого находились шесть человек. По информации местных изданий, на борту самолета находились пилот и пятеро пассажиров с гражданством Коста-Рики - сотрудники туристической компании в командировке. Экипажу одного из поисковых вертолетов, как сообщили в Красном Кресте, удалось визуально обнаружить разбившийся борт у вершины одной из гор на высоте около 2,2 километра. Состояние фюзеляжа позволяет спасателям надеяться на то, что есть выжившие после крушения.
https://ria.ru/20241125/litva-1985609909.html
https://ria.ru/20240519/samolet-1946993273.html
коста-рика
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в мире, коста-рика, сан-хосе (город), красный крест
В мире, Коста-Рика, Сан-Хосе (город), Красный Крест
В Коста-Рике ищут выживших пассажиров разбившегося самолета

Спасатели в Коста-Рике ищут пилота и пятерых пассажиров разбившегося самолета

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПобережье Коста-Рики
Побережье Коста-Рики - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Побережье Коста-Рики . Архивное фото
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МЕХИКО, 26 ноя - РИА Новости. Поисковые отряды спасателей Коста-Рики прочесывают местность в кантоне Эскасу в центральной провинции Сан-Хосе в надежде обнаружить пилота и пятерых пассажиров небольшого самолета, который потерпел крушение в этом гористом районе, сообщил журналистам национальный оперативный координатор Красного Креста Алехандро Молина. Об этом пишет издание Costa Rica Hoy.
"Два патруля сейчас обходят клещами место, где находится самолет, пытаясь добраться до него. Мы, естественно, надеемся, что люди живы, и готовим все необходимые ресурсы, чтобы иметь возможность оказать поддержку в случае, если эти люди будут, дай бог, найдены живыми. Надеемся не останавливать поиск, потому что в этом месте очень сложные погодные условия – туман, холод, дождь. Это территория, где мы можем работать и ночью, Красный Крест Коста-Рики не уйдет отсюда, пока мы не узнаем местонахождение людей", - заявил Молина, комментарий которого публикует на своем сайте издание Costa Rica Hoy.
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В середине дня в понедельник костариканская служба спасения получила сигнал диспетчеров о потере связи с небольшим самолетом, на борту которого находились шесть человек. По информации местных изданий, на борту самолета находились пилот и пятеро пассажиров с гражданством Коста-Рики - сотрудники туристической компании в командировке.
Экипажу одного из поисковых вертолетов, как сообщили в Красном Кресте, удалось визуально обнаружить разбившийся борт у вершины одной из гор на высоте около 2,2 километра. Состояние фюзеляжа позволяет спасателям надеяться на то, что есть выжившие после крушения.
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