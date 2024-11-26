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Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 26.11.2024 (обновлено: 19:10 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/kontrnastup-1985866456.html
Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024
Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о подготовке нового контрнаступления, его слова приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:53
2024-11-26T19:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр сырский
владимир путин
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о подготовке нового контрнаступления, его слова приводит издание "Страна.ua"."Позиция Александра Сырского: &lt;...&gt; должны перехватывать инициативу и контратаковать", — говорится в тексте публикации.Попытка контрнаступления Украины в минувшем году началась 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал провал киевской инициативы. По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных. По словам занимавшего на тот момент должность министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20241126/postavki-1985816979.html
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в мире, украина, россия, александр сырский, владимир путин, вооруженные силы украины, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Сырский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Сырский заявил, что ВСУ намерены перехватить инициативу и контратаковать

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о подготовке нового контрнаступления, его слова приводит издание "Страна.ua".
"Позиция Александра Сырского: <...> должны перехватывать инициативу и контратаковать", — говорится в тексте публикации.
Попытка контрнаступления Украины в минувшем году началась 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал провал киевской инициативы. По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных. По словам занимавшего на тот момент должность министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександр СырскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСергей Шойгу
 
 
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