https://ria.ru/20241126/kontrnastup-1985866456.html
Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 26.11.2024
Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о подготовке нового контрнаступления, его слова приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:53
2024-11-26T18:53
2024-11-26T19:10
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о подготовке нового контрнаступления, его слова приводит издание "Страна.ua"."Позиция Александра Сырского: <...> должны перехватывать инициативу и контратаковать", — говорится в тексте публикации.Попытка контрнаступления Украины в минувшем году началась 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал провал киевской инициативы. По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных. По словам занимавшего на тот момент должность министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Сырский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Сырский заявил, что ВСУ намерены перехватить инициативу и контратаковать