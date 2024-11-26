https://ria.ru/20241126/kobzev-1985740581.html

Капремонт по нацпроектам проведут в 37 объектах образования Приангарья

Капремонт по нацпроектам проведут в 37 объектах образования Приангарья - РИА Новости, 26.11.2024

Капремонт по нацпроектам проведут в 37 объектах образования Приангарья

Тридцать семь объектов образования Иркутской области успешно прошли конкурсный отбор для участия в федеральных программах, направленных на обновление... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:47

2024-11-26T11:47

2024-11-26T11:47

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 26 ноя - РИА Новости. Тридцать семь объектов образования Иркутской области успешно прошли конкурсный отбор для участия в федеральных программах, направленных на обновление инфраструктуры, среди них школы, детсады, техникумы, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. "Министерство просвещения Российской Федерации направило результаты конкурсного отбора участия Иркутской области в федеральных программах, направленных на обновление образовательной инфраструктуры. В федеральных списках 37 объектов образования Приангарья, успешно прошедших отбор", - сообщил Игорь Кобзев. Он отметил, что в перечень объектов, которые получат субсидии на реализацию мероприятий программы капремонтов в 2025-2027 годах, вошли 19 школ в 17 муниципальных образованиях региона: по две в Иркутске и Братске, по одной - в Черемхово, Свирске, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, в Братском, Шелеховском и других районах. Впервые с 2025 года федеральное финансирование на капитальные ремонты и оснащение получат также детские сады и учреждения среднего профессионального образования. В восьми муниципалитетах в федеральную программу вошли 11 детсадов, в одном из которых отремонтируют сразу четыре корпуса. Кроме этого, за счет федеральных средств обновят и оснастят три здания учреждений среднего профобразования из числа участников федерального проекта "Профессионалитет". Субсидии получат Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса – базовая организация кластера по направлению "Туризм и сфера услуг", базовая организация кластера "Педагогика" Ангарский педагогический колледж, который вошел в федеральную программу с двумя своими зданиями в Ангарске и в Усолье-Сибирском. Обновление инфраструктуры также начнется в Иркутском кадетском корпусе им. П.А. Скороходова. На его территории возведут спортивно-просветительский корпус. Капремонты всех этих объектов планируется включить в новые национальные проекты "Молодежь и дети" и "Семья".

https://ria.ru/20241120/deti-1984810059.html

иркутская область

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иркутская область, игорь кобзев