https://ria.ru/20241126/kitaj-1985704531.html

Управление по делам миграции Китая готово общаться на русском языке

Управление по делам миграции Китая готово общаться на русском языке - РИА Новости, 26.11.2024

Управление по делам миграции Китая готово общаться на русском языке

Государственное управление по делам миграции КНР сообщило о запуске службы поддержки на русском языке, пользователи смогут выбрать этот язык, набрав телефон... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T07:42

2024-11-26T07:42

2024-11-26T07:42

в мире

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c88763750f7073ecc220a9b84423231d.jpg

ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Государственное управление по делам миграции КНР сообщило о запуске службы поддержки на русском языке, пользователи смогут выбрать этот язык, набрав телефон горячей линии. Как сообщили в управлении, ранее услуга была доступна лишь на китайском и английском языках. Помимо русского языка добавились также опции на японском и корейском. "Для тех, кто выберет услуги на русском, японском и корейском языках, платформа своевременно установит трехсторонний голосовой вызов "пользователь, переводчик, оператор", - уточнили в управлении. Услуга доступна с 26 ноября.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946400364.html

https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай