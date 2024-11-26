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Управление по делам миграции Китая готово общаться на русском языке - РИА Новости, 26.11.2024
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07:42 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/kitaj-1985704531.html
Управление по делам миграции Китая готово общаться на русском языке
Управление по делам миграции Китая готово общаться на русском языке - РИА Новости, 26.11.2024
Управление по делам миграции Китая готово общаться на русском языке
Государственное управление по делам миграции КНР сообщило о запуске службы поддержки на русском языке, пользователи смогут выбрать этот язык, набрав телефон... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:42
2024-11-26T07:42
в мире
китай
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ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Государственное управление по делам миграции КНР сообщило о запуске службы поддержки на русском языке, пользователи смогут выбрать этот язык, набрав телефон горячей линии. Как сообщили в управлении, ранее услуга была доступна лишь на китайском и английском языках. Помимо русского языка добавились также опции на японском и корейском. "Для тех, кто выберет услуги на русском, японском и корейском языках, платформа своевременно установит трехсторонний голосовой вызов "пользователь, переводчик, оператор", - уточнили в управлении. Услуга доступна с 26 ноября.
https://ria.ru/20240516/kitay-1946400364.html
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в мире, китай
В мире, Китай
Управление по делам миграции Китая готово общаться на русском языке

Управление по делам миграции Китая запустило службу поддержки на русском языке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Государственное управление по делам миграции КНР сообщило о запуске службы поддержки на русском языке, пользователи смогут выбрать этот язык, набрав телефон горячей линии.
Как сообщили в управлении, ранее услуга была доступна лишь на китайском и английском языках. Помимо русского языка добавились также опции на японском и корейском.
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"Для тех, кто выберет услуги на русском, японском и корейском языках, платформа своевременно установит трехсторонний голосовой вызов "пользователь, переводчик, оператор", - уточнили в управлении.
Услуга доступна с 26 ноября.
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