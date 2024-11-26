https://ria.ru/20241126/kitaj-1985704531.html
Управление по делам миграции Китая готово общаться на русском языке
Управление по делам миграции Китая готово общаться на русском языке - РИА Новости, 26.11.2024
Управление по делам миграции Китая готово общаться на русском языке
Государственное управление по делам миграции КНР сообщило о запуске службы поддержки на русском языке, пользователи смогут выбрать этот язык, набрав телефон... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T07:42
2024-11-26T07:42
2024-11-26T07:42
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ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Государственное управление по делам миграции КНР сообщило о запуске службы поддержки на русском языке, пользователи смогут выбрать этот язык, набрав телефон горячей линии. Как сообщили в управлении, ранее услуга была доступна лишь на китайском и английском языках. Помимо русского языка добавились также опции на японском и корейском. "Для тех, кто выберет услуги на русском, японском и корейском языках, платформа своевременно установит трехсторонний голосовой вызов "пользователь, переводчик, оператор", - уточнили в управлении. Услуга доступна с 26 ноября.
https://ria.ru/20240516/kitay-1946400364.html
https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай
Управление по делам миграции Китая готово общаться на русском языке
Управление по делам миграции Китая запустило службу поддержки на русском языке
ПЕКИН, 26 ноя - РИА Новости. Государственное управление по делам миграции КНР сообщило о запуске службы поддержки на русском языке, пользователи смогут выбрать этот язык, набрав телефон горячей линии.
Как сообщили в управлении, ранее услуга была доступна лишь на китайском и английском языках. Помимо русского языка добавились также опции на японском и корейском.
"Для тех, кто выберет услуги на русском, японском и корейском языках, платформа своевременно установит трехсторонний голосовой вызов "пользователь, переводчик, оператор", - уточнили в управлении.
Услуга доступна с 26 ноября.