https://ria.ru/20241126/kiev-1985687495.html
В Киеве вновь прогремели взрывы
В Киеве вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 26.11.2024
В Киеве вновь прогремели взрывы
Очередные взрывы были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T01:43
2024-11-26T01:43
2024-11-26T01:54
специальная военная операция на украине
в мире
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Очередные взрывы были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram-канале.Ранее украинские СМИ сообщали о ряде взрывов в Киеве и Обухове Киевской области, а также в Харькове."В Киеве слышно звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги звучит в Киеве с 22.46 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241126/kharkov-1985686493.html
https://ria.ru/20241126/kiev-1985685079.html
киев
россия
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Киевская область
В Киеве вновь прогремели взрывы
В Киеве после воздушной тревоги вновь прогремели взрывы