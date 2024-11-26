https://ria.ru/20241126/kibermoshenniki-1985716092.html

Правительство разработало пакет из 30 мер по защите от кибермошенничества

Правительство разработало пакет из 30 мер по защите от кибермошенничества - РИА Новости, 26.11.2024

Правительство разработало пакет из 30 мер по защите от кибермошенничества

Правительство совместно с правоохранительными органами и Центробанком подготовило пакет мер против кибермошенничества, в том числе для борьбы с обманом через... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:02

2024-11-26T10:02

2024-11-26T11:01

россия

технологии

дмитрий григоренко

центральный банк рф (цб рф)

правительство рф

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Правительство совместно с правоохранительными органами и Центробанком подготовило пакет мер против кибермошенничества, в том числе для борьбы с обманом через звонки и оформлением кредитов, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко."В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества", — сказал он.По его словам, авторы документа детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы: обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов, оформление кредитов на чужие паспорта — и разработали меры для защиты от таких угроз. Всего законопроект включает порядка 30 мер, уточнил Григоренко.В частности, это возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами, новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей, а также обязательная маркировка звонков, благодаря которой на экране телефона пользователя будет отображаться название организации.При этом законопроект запрещает госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры. Как отметил вице-премьер, это поможет людям сразу распознавать мошенничество — они будут понимать, что все официальные уведомления могут приходить только через проверенные каналы связи.Как рассказал вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь, 85 процентов случаев мошенничества связаны с обманом по телефону. По оценке банка, против россиян работает более 400 кол-центров на Украине. И если в 2021 году россиянам поступало два миллиона звонков мошенников в сутки, то в январе этого года зафиксировали 20 миллионов в сутки. Сейчас число случаев значительно уменьшилось — до шести миллионов в день.

https://ria.ru/20241122/scammers-1983927468.html

https://ria.ru/20241124/moshenniki-1985416728.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, технологии, дмитрий григоренко, центральный банк рф (цб рф), правительство рф