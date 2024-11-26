https://ria.ru/20241126/kibermoshenniki-1985716092.html
Правительство разработало пакет из 30 мер по защите от кибермошенничества
Правительство разработало пакет из 30 мер по защите от кибермошенничества - РИА Новости, 26.11.2024
Правительство разработало пакет из 30 мер по защите от кибермошенничества
Правительство совместно с правоохранительными органами и Центробанком подготовило пакет мер против кибермошенничества, в том числе для борьбы с обманом через... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:02
2024-11-26T10:02
2024-11-26T11:01
россия
технологии
дмитрий григоренко
центральный банк рф (цб рф)
правительство рф
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Правительство совместно с правоохранительными органами и Центробанком подготовило пакет мер против кибермошенничества, в том числе для борьбы с обманом через звонки и оформлением кредитов, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко."В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества", — сказал он.По его словам, авторы документа детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы: обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов, оформление кредитов на чужие паспорта — и разработали меры для защиты от таких угроз. Всего законопроект включает порядка 30 мер, уточнил Григоренко.В частности, это возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами, новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей, а также обязательная маркировка звонков, благодаря которой на экране телефона пользователя будет отображаться название организации.При этом законопроект запрещает госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры. Как отметил вице-премьер, это поможет людям сразу распознавать мошенничество — они будут понимать, что все официальные уведомления могут приходить только через проверенные каналы связи.Как рассказал вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь, 85 процентов случаев мошенничества связаны с обманом по телефону. По оценке банка, против россиян работает более 400 кол-центров на Украине. И если в 2021 году россиянам поступало два миллиона звонков мошенников в сутки, то в январе этого года зафиксировали 20 миллионов в сутки. Сейчас число случаев значительно уменьшилось — до шести миллионов в день.
https://ria.ru/20241122/scammers-1983927468.html
https://ria.ru/20241124/moshenniki-1985416728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, дмитрий григоренко, центральный банк рф (цб рф), правительство рф
Россия, Технологии, Дмитрий Григоренко, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Правительство РФ
Правительство разработало пакет из 30 мер по защите от кибермошенничества
Григоренко: правительство разработало пакет из 30 мер против кибермошенничества
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Правительство совместно с правоохранительными органами и Центробанком подготовило пакет мер против кибермошенничества, в том числе для борьбы с обманом через звонки и оформлением кредитов, рассказал журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества", — сказал он.
По его словам, авторы документа детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы: обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов, оформление кредитов на чужие паспорта — и разработали меры для защиты от таких угроз. Всего законопроект включает порядка 30 мер, уточнил Григоренко
.
В частности, это возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами, новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей, а также обязательная маркировка звонков, благодаря которой на экране телефона пользователя будет отображаться название организации.
При этом законопроект запрещает госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры. Как отметил вице-премьер, это поможет людям сразу распознавать мошенничество — они будут понимать, что все официальные уведомления могут приходить только через проверенные каналы связи.
Как рассказал вице-президент Сбербанка
по кибербезопасности Сергей Лебедь
, 85 процентов случаев мошенничества связаны с обманом по телефону. По оценке банка, против россиян работает более 400 кол-центров на Украине
. И если в 2021 году россиянам поступало два миллиона звонков мошенников в сутки, то в январе этого года зафиксировали 20 миллионов в сутки. Сейчас число случаев значительно уменьшилось — до шести миллионов в день.