https://ria.ru/20241126/kandidat-1985827026.html

Ушаков рассказал о процессе согласования кандидатуры посла в США

Ушаков рассказал о процессе согласования кандидатуры посла в США - РИА Новости, 26.11.2024

Ушаков рассказал о процессе согласования кандидатуры посла в США

В настоящий момент кандидат на должность посла России в США проходит процедуру межведомственного согласования внутри страны после одобрения его кандидатуры,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:35

2024-11-26T16:35

2024-11-26T16:35

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В настоящий момент кандидат на должность посла России в США проходит процедуру межведомственного согласования внутри страны после одобрения его кандидатуры, Москва запросит агреман (согласие государства на назначение главы диппредставительства другого государства) у американской стороны, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Вы знаете, вы можете себе представить, что я с этой темой (назначения посла РФ в США - ред.) хорошо знаком, знаю подробности. Но в настоящее время наш кандидат на пост возможного посла в США проходит межведомственные согласования внутри страны. После этого этот человек получает одобрение в соответствующих структурах и одобрение со стороны президента, направляется запрос на агреман американской стороне. Все это держится в закрытом порядке, пока не будет дан агреман со стороны Вашингтона", - сказал Ушаков журналистам. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост посла РФ в США - директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. В МИД РФ, комментируя публикацию газеты, отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает.

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россия, сша, москва, юрий ушаков, александр дарчиев, дмитрий песков, политика