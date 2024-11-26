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Ушаков рассказал о процессе согласования кандидатуры посла в США - РИА Новости, 26.11.2024
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16:35 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/kandidat-1985827026.html
Ушаков рассказал о процессе согласования кандидатуры посла в США
Ушаков рассказал о процессе согласования кандидатуры посла в США - РИА Новости, 26.11.2024
Ушаков рассказал о процессе согласования кандидатуры посла в США
В настоящий момент кандидат на должность посла России в США проходит процедуру межведомственного согласования внутри страны после одобрения его кандидатуры,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:35
2024-11-26T16:35
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В настоящий момент кандидат на должность посла России в США проходит процедуру межведомственного согласования внутри страны после одобрения его кандидатуры, Москва запросит агреман (согласие государства на назначение главы диппредставительства другого государства) у американской стороны, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Вы знаете, вы можете себе представить, что я с этой темой (назначения посла РФ в США - ред.) хорошо знаком, знаю подробности. Но в настоящее время наш кандидат на пост возможного посла в США проходит межведомственные согласования внутри страны. После этого этот человек получает одобрение в соответствующих структурах и одобрение со стороны президента, направляется запрос на агреман американской стороне. Все это держится в закрытом порядке, пока не будет дан агреман со стороны Вашингтона", - сказал Ушаков журналистам. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост посла РФ в США - директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. В МИД РФ, комментируя публикацию газеты, отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает.
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россия, сша, москва, юрий ушаков, александр дарчиев, дмитрий песков, политика
Россия, США, Москва, Юрий Ушаков, Александр Дарчиев, Дмитрий Песков, Политика
Ушаков рассказал о процессе согласования кандидатуры посла в США

Ушаков рассказал, что кандидат на пост посла России в США проходит согласование

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В настоящий момент кандидат на должность посла России в США проходит процедуру межведомственного согласования внутри страны после одобрения его кандидатуры, Москва запросит агреман (согласие государства на назначение главы диппредставительства другого государства) у американской стороны, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Вы знаете, вы можете себе представить, что я с этой темой (назначения посла РФ в США - ред.) хорошо знаком, знаю подробности. Но в настоящее время наш кандидат на пост возможного посла в США проходит межведомственные согласования внутри страны. После этого этот человек получает одобрение в соответствующих структурах и одобрение со стороны президента, направляется запрос на агреман американской стороне. Все это держится в закрытом порядке, пока не будет дан агреман со стороны Вашингтона", - сказал Ушаков журналистам.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост посла РФ в США - директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.
В МИД РФ, комментируя публикацию газеты, отметили, что в Москве давно определились с кандидатурой нового посла РФ в США, но не комментируют процесс "в связи с наличием законодательных ограничений".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее не исключил, что имя нового посла России в США может быть озвучено до конца года, но под какие-то сроки процесс согласования Кремль не подгадывает.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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24 ноября, 18:42
 
РоссияСШАМоскваЮрий УшаковАлександр ДарчиевДмитрий ПесковПолитика
 
 
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