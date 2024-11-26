https://ria.ru/20241126/kahovka-1985852847.html

Число жертв и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке достигло 17

Число жертв и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке достигло 17 - РИА Новости, 26.11.2024

Число жертв и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке достигло 17

Общее число пострадавших при обстреле автобуса украинской армией в городе Новая Каховка Херсонской области достигло 17 человек, один из которых скончался в... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T18:26

2024-11-26T18:26

2024-11-26T18:26

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

геническ

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985849235_0:266:960:806_1920x0_80_0_0_3328a555025ddae19aa2ffa707c9b791.jpg

ГЕНИЧЕСК, 26 ноя - РИА Новости. Общее число пострадавших при обстреле автобуса украинской армией в городе Новая Каховка Херсонской области достигло 17 человек, один из которых скончался в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области. Украинские войска обстреляли из миномета пассажирский автобус во вторник. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, от "варварского удара" погибли четыре человека, семеро пострадало. В минздраве региона РИА Новости сообщили, что всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек: 8 человек были доставлены в больницу Новой Каховки, 5 - в больницу Геническа, одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки, кроме того, среди пострадавших есть 17-летний юноша. "Еще 4 раненых при обстреле автобуса в Новой Каховке доставлены в Каковскую центральную районную больницу. Таким образом, общее число жертв и пострадавших при обстреле автобуса украинской армией достигло 17 человек, один из которых скончался в больнице", - сообщили агентству в минздраве региона, уточнив, что погибла женщина. По словам представителя минздрава Херсонской области, часть пострадавших доставлена в больницу Геническа, а часть в больницу Новой Каховки.

https://ria.ru/20241123/vsu-1985356689.html

https://ria.ru/20241011/kakhovka-1977516889.html

новая каховка

херсонская область

геническ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, херсонская область , геническ, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия