Рейтинг@Mail.ru
Число жертв и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке достигло 17 - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/kahovka-1985852847.html
Число жертв и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке достигло 17
Число жертв и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке достигло 17 - РИА Новости, 26.11.2024
Число жертв и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке достигло 17
Общее число пострадавших при обстреле автобуса украинской армией в городе Новая Каховка Херсонской области достигло 17 человек, один из которых скончался в... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:26
2024-11-26T18:26
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
геническ
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985849235_0:266:960:806_1920x0_80_0_0_3328a555025ddae19aa2ffa707c9b791.jpg
ГЕНИЧЕСК, 26 ноя - РИА Новости. Общее число пострадавших при обстреле автобуса украинской армией в городе Новая Каховка Херсонской области достигло 17 человек, один из которых скончался в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области. Украинские войска обстреляли из миномета пассажирский автобус во вторник. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, от "варварского удара" погибли четыре человека, семеро пострадало. В минздраве региона РИА Новости сообщили, что всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек: 8 человек были доставлены в больницу Новой Каховки, 5 - в больницу Геническа, одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки, кроме того, среди пострадавших есть 17-летний юноша. "Еще 4 раненых при обстреле автобуса в Новой Каховке доставлены в Каковскую центральную районную больницу. Таким образом, общее число жертв и пострадавших при обстреле автобуса украинской армией достигло 17 человек, один из которых скончался в больнице", - сообщили агентству в минздраве региона, уточнив, что погибла женщина. По словам представителя минздрава Херсонской области, часть пострадавших доставлена в больницу Геническа, а часть в больницу Новой Каховки.
https://ria.ru/20241123/vsu-1985356689.html
https://ria.ru/20241011/kakhovka-1977516889.html
новая каховка
херсонская область
геническ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985849235_0:176:960:896_1920x0_80_0_0_269148bf8d2f783216b9b7c5d46ed76a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, херсонская область , геническ, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Геническ, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число жертв и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке достигло 17

Число погибших и раненных при обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке достигло 17

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке
Последствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : соцсети
Последствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 26 ноя - РИА Новости. Общее число пострадавших при обстреле автобуса украинской армией в городе Новая Каховка Херсонской области достигло 17 человек, один из которых скончался в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области.
Украинские войска обстреляли из миномета пассажирский автобус во вторник. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, от "варварского удара" погибли четыре человека, семеро пострадало. В минздраве региона РИА Новости сообщили, что всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек: 8 человек были доставлены в больницу Новой Каховки, 5 - в больницу Геническа, одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки, кроме того, среди пострадавших есть 17-летний юноша.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке. 23 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
ВСУ повредили газопровод низкого давления в Новой Каховке
23 ноября, 16:06
"Еще 4 раненых при обстреле автобуса в Новой Каховке доставлены в Каковскую центральную районную больницу. Таким образом, общее число жертв и пострадавших при обстреле автобуса украинской армией достигло 17 человек, один из которых скончался в больнице", - сообщили агентству в минздраве региона, уточнив, что погибла женщина.
По словам представителя минздрава Херсонской области, часть пострадавших доставлена в больницу Геническа, а часть в больницу Новой Каховки.
Пожарный автомобиль в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
В Новой Каховке после удара ВСУ загорелся магазин
11 октября, 09:01
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьГеническВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала