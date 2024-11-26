Число жертв и раненных при обстреле автобуса в Новой Каховке достигло 17
Число погибших и раненных при обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке достигло 17
© Фото : соцсетиПоследствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке
© Фото : соцсети
Последствия обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке
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ГЕНИЧЕСК, 26 ноя - РИА Новости. Общее число пострадавших при обстреле автобуса украинской армией в городе Новая Каховка Херсонской области достигло 17 человек, один из которых скончался в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области.
Украинские войска обстреляли из миномета пассажирский автобус во вторник. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, от "варварского удара" погибли четыре человека, семеро пострадало. В минздраве региона РИА Новости сообщили, что всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек: 8 человек были доставлены в больницу Новой Каховки, 5 - в больницу Геническа, одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки, кроме того, среди пострадавших есть 17-летний юноша.
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"Еще 4 раненых при обстреле автобуса в Новой Каховке доставлены в Каковскую центральную районную больницу. Таким образом, общее число жертв и пострадавших при обстреле автобуса украинской армией достигло 17 человек, один из которых скончался в больнице", - сообщили агентству в минздраве региона, уточнив, что погибла женщина.
По словам представителя минздрава Херсонской области, часть пострадавших доставлена в больницу Геническа, а часть в больницу Новой Каховки.
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