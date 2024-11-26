https://ria.ru/20241126/kahovka-1985828763.html
При обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке пострадали 13 человек
При обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке пострадали 13 человек - РИА Новости, 26.11.2024
При обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке пострадали 13 человек
Среди пострадавших во время обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке есть 17-летний юноша, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T16:39
2024-11-26T16:39
2024-11-26T17:45
новая каховка
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геническ
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 26 ноя - РИА Новости. Среди пострадавших во время обстрела ВСУ автобуса в Новой Каховке есть 17-летний юноша, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Херсонской области. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате атаки четверо погибли, семеро ранены. "Среди пострадавших во время обстрела украинской армией автобуса в городе Новая Каховка Херсонской области есть подросток 2007 года рождения. Всего при обстреле автобуса пострадали 13 человек: 8 человек были доставлены в больницу Новой Каховки, 5 - в больницу Геническа. Одна из пострадавших позже скончалась от ран в больнице Новой Каховки", - сказали в ведомстве. По словам представителя минздрава, пострадавшие, доставленные в больницу Геническа, находятся в состоянии средней степени тяжести. В Новокаховской больнице у одного пациента легкие ранения, другому делают экстренную операцию, связанную с потерей им при обстреле обоих голеней.
https://ria.ru/20240912/obstrel-1972295589.html
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новая каховка, херсонская область , геническ, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Новая Каховка, Херсонская область , Геническ, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ автобуса в Новой Каховке пострадали 13 человек
От обстрела автобуса в Новой Каховке пострадали 13 человек, среди них подросток